TV-Soaps Isabelle gibt in "Alles was zählt" eine Beauty-Party

Mona kämpft in "Rote Rosen" mit einer Kreativblockade. Bei "Unter uns" erlebt Bambi einen Magic Moment mit Sina. Später gibt Isabelle in "Alles was zählt" eine Beauty-Party.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona kämpft mit einer Kreativblockade und zweifelt an ihren "Design-Fähigkeiten". Jens macht ihr Mut, und als auch Paul überraschend ihre Entwürfe lobt, kann Mona wieder an sich glauben. Thomas ist von Pauls Langweiler-Vorwurf getroffen und dankbar, als Tatjana das empört als Unsinn abtut. Am liebsten würde er Paul vergessen. Aber leider entwickelt Johanna Interesse für das "Familienmitglied".

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Max erneut eine Abfuhr von Shirin bekommt, gelingt es Vanessa, ihn beim Dart-Spielen ein wenig aufzuheitern. Sie verbringen einen schönen Abend zusammen, und in Vanessa wächst die Hoffnung weiter, dass sie vielleicht bald ein Paar werden. Alfons ist nicht begeistert davon, dass Rosalie ohne zu fragen ein Foto von ihnen beiden für ein Wahlplakat verwendet hat. Auch Christoph macht seinen Ärger darüber gegenüber Alfons deutlich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi hat sich beide Arme gebrochen. Sina will ihm bei der Bewältigung des Alltags beistehen. Bambi nimmt die freundschaftliche Hilfe dankbar an und hat einen Magic Moment mit Sina. Till steht vor einem Problem in der Konditorei: Theo fällt aus. Als Till den Betrieb schon vorläufig einstellen will, erhält er unerwartet Hilfe, die ihm so allerdings gar nicht recht ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle freut sich sehr darüber, dass ihre Beauty-Party ein großer Erfolg zu werden verspricht. Als sie sich jedoch selbst einer Behandlung unterzieht, läuft dabei etwas schief. Währenddessen positioniert sich Richard weiterhin an die Seite von Justus. Allerdings ist er dazu nur zu seinen ganz eigenen Bedingungen bereit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist klar, dass sie nicht auf Unterstützung hoffen kann. Entschlossen, für ihr Projekt zu kämpfen, macht sich Nina auf nach Kanada, um einem Unternehmen ihren Bau als Europa-Dependance schmackhaft zu machen. Maren wirft Michi nach dessen Aufmunterungsversuch vor, sich ungebeten in ihr Leben eingemischt zu haben. Erst die Einsicht, dass sie wegen Alexanders anstehendem Geburtstag überreagiert hat, bringt Maren dazu, sich zu entschuldigen.