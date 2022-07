In "Rote Rosen" vermutet Dörte, dass Sandra ihretwegen aus der Kirche ausgetreten ist. Nach der Trennung von Monika zieht Jakob in "Unter uns" zu Rufus. Bei "Alles was zählt" fürchtet Nathalie, dass der Sorgerechtsstreit um Luisa eskaliert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte vermutet, dass Sandra ihretwegen aus der Kirche ausgetreten ist. Doch Sandra kann sie beruhigen: Das inakzeptable Verhalten der Kirche gegenüber Nici hat zu dem Entschluss geführt. Dörte kann es verstehen, es macht ihr aber trotzdem zu schaffen. Nici hat Angst, Finn zu sagen, dass sie trans ist und benimmt sich daher ausweichend. Finn ist irritiert und deutet ihr Verhalten falsch. Auch Sandra und Bernd spüren die Spannung zwischen ihren Kindern. Bernd will vermitteln, doch Finn nutzt die Gelegenheit selbst und fragt Nici genervt, was ihr Problem sei.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da es Robert nicht gelingt, Lia von einer Rückkehr zu überzeugen, plant er seine Abreise und enttäuscht damit Werner. Um Robert zum Bleiben zu bewegen und auch Lia den "Fürstenhof" wieder näherzubringen, will Werner ein Frühlingsfest organisieren und dies bei einer Pressekonferenz verkünden. Doch bei der Bekanntgabe passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Nachdem Christoph die Café-Anteile für Josie gekauft hat, wird er als Held gefeiert. Doch Erik fühlt sich dadurch vorgeführt und nutzt die Chance, seinen Rivalen bloßzustellen, indem er ihn nichts ahnend eine manipulierte Rechnung unterschreiben lässt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob erfährt, dass die zurückkehrende Monika sich ein Zimmer gemietet hat. Er gewöhnt sich an den Gedanken, dass die Trennung endgültig ist, und zieht zu Rufus. Corinna ist zuversichtlich, fristgerecht das Geld für die Pacht aufbringen zu können. Benedikt will seine Niederlage jedoch nicht hinnehmen. David bekommt mit, dass Bambi und Paco ihm eine Beteiligung am Überfall auf Sina zutrauen. Er will das nicht auf sich sitzen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie ist besorgt, dass der Sorgerechtsstreit um Luisa eskaliert. Maximilian will Malu helfen und bittet Nathalie um ihr Vertrauen. Leyla fokussiert sich auf die EM-Qualifikation. Doch dann wirft ein Unbekannter sie völlig aus der Bahn. Henning fiebert dem Date mit Daniela entgegen. Wird er es ihm gelingen, zu seinen Gefühlen zu stehen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Noah bekam im Krankenhaus den Posten als Chefarzt. Um seine Ruhe vor Noah zu haben, stürzt Philip sich in die Forschung. Doch auch dort trifft er auf seinen Chef in Form von dessen Doktorarbeit. Zufällig entdeckt Philip dabei, dass Noah abgeschrieben hat. Dank Lilly begegnen Erik und Toni Martin etwas offener und auch den Job im Kiezkauf hat er nur durch ihren Einsatz. Martin weiß, was er an Lilly hat.