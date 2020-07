TV-Soaps: Jana nimmt bei "Unter uns" Pacos Heiratsantrag an

In "Sturm der Liebe" kann Christoph auf eine Rache an Ariane hoffen. Jana nimmt bei "Unter uns" Pacos Heiratsantrag an. In "Alles was zählt" werden Finns Zukunftspläne von seinem Vater durchkreuzt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon ist hin- und hergerissen. Er findet Vivien toll, scheut aber seine Gefühle zu ihr. Also entzieht er sich erst mal nach Portugal. Doch Vivien ist nicht gewillt, ihm nachzuschmachten. Männer, die sich nicht binden können, braucht sie nun wirklich nicht. David muss zugeben, dass er erneut gelogen hat, und gesteht, dass ein Kumpel aus seiner Vergangenheit Geld von ihm will. Gunter tut sich schwer, seinen Worten Glauben zu schenken.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert, Werner und Christoph bekommen mit, dass Ariane durch den Besuch ihres Ex-Mannes sehr angespannt ist. Christoph wittert dahinter seine Chance: Vielleicht ist Karl Arianes Achillesferse. So beginnt er, die beiden zu beschatten, um an mehr Informationen zu kommen. Nero hat eine Kolik und verweigert Futter und Wasser, trotz der liebevollen Fürsorge von Amelie und Tim. Der Tierarzt sieht keine Hoffnung mehr auf Besserung und rät Tim, Nero einschläfern zu lassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus ist in einem schlechten Zustand, was seine Freunde sehr in Sorge versetzt. Als eine weitere Spur ins Leere führt, holen ihn seine schlimmsten Ängste ein. Saskia hat Geburtstag, doch sie ist ganz und gar nicht in Feierlaune. Bambi gelingt es jedoch, sie auf andere Gedanken zu bringen. Derweil nimmt Jana Pacos Heiratsantrag überglücklich an. Trotz Ringos warnender Worte steht Paco zu seiner Entscheidung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Nathalie verzweifelt glaubt, dass es zwischen ihr und Maximilian aus ist, fragt sich Maximilian, ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat. Finn hofft, bald wieder als Arzt arbeiten zu können, doch da macht sein Vater ihm plötzlich einen Strich durch die Rechnung. Obwohl Deniz Marie schwört, dass sein Seitensprung mit Jenny nichts zu bedeuten habe und er nur sie liebe, kann sie ihm, zutiefst verletzt, nicht glauben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Nazan sich zur Ablenkung auf einen Flirt mit einem türkischen Investor einlässt, macht ausgerechnet der sie darauf aufmerksam, dass ein anderer Mann ganz offensichtlich Interesse an ihr zeigt. Toni gibt Johns Appell zunächst nicht nach. Erst als ihr klar wird, dass ihre Kollegen inzwischen davon ausgehen, dass Shirin viel mehr involviert ist, als sie selbst bisher vermutet, behält sie ihr Wissen für sich.