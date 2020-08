TV-Soaps: Jana will Leni in "Unter uns" überraschen

Bei "Rote Rosen" backen Anton und Pia Hasch-Kekse für Walter. Jana will Leni in "Unter uns" ein besonderes Geschenk hinterlassen. Später zeigt "GZSZ" das große Sommerspecial.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton kann nicht mitansehen, wie Walter unter seinen Rückenschmerzen leidet, und backt mit Pia Hasch-Kekse. Anton muss ihr versprechen, Walter aufzuklären, bevor der die Kekse isst. Als Merle und Thomas schaffen, dass Gunter und David sich näher kommen, glaubt Merle, dass auch eine Freundschaft mit Gunter möglich wäre.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy will um Bela kämpfen und lässt sich für ihn etwas ganz Besonderes einfallen: Sie schreibt dutzende von Zetteln, und auf jedem steht, warum sie ihn liebt. Amelie behauptet vor Franzi, einen Unbekannten dabei gesehen zu haben, wie er am Gestüt Tims Stiefel an sich genommen hat. Franzi ist mehr als erleichtert, dass Tim also doch unschuldig ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva erkennt frustriert, dass Till es geschafft hat, Sinas Vertrauen in sie zu erschüttern. Also schlägt sie zurück und bringt ihn in arge Bedrängnis. Jana will Leni ein besonderes Auto hinterlassen. Um dieses Vermächtnis zu realisieren, braucht sie allerdings jede Menge Glück. Britta erfährt sauer, dass Benedikt Ute abserviert hat. Ihre Frauensolidarität bekommt aber nicht nur er, sondern auch der unschuldige Jakob zu spüren.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim ist tief getroffen, als sich Ben trotz seiner Gefühle für sie auf keine Beziehung einlassen will. Doch dann wird sie nachdenklich. Finn lernt im Retreat die geheimnisvolle Malu von einer anderen Seite kennen und ist bald fasziniert von ihr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Das große Sommerspecial

Summer in the City - GZSZ wirft einen Blick auf die schönsten Sommergeschichten von Deutschlands beliebtester Serie. Wo machen die Stars Urlaub - was sind ihre Lieblings-Hotspots? Die lustigsten Momente der Dreharbeiten und die Geheimnisse hinter den Kulissen. Das große Sommerspecial blickt zurück und nach vorn: Was wird eigentlich aus Sunny ...?