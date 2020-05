TV-Soaps: Jenny plant in "Alles was zählt" eine Hassrede

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Alex trennt sich von Judith, was diese schwer trifft. Bei Ben kann er sich aussprechen, während Judith Henning bittet, zwischen ihr und Alex zu vermitteln. Doch der kann Alex' Entscheidung verstehen. Dass Gunter aus Versehen statt eines Grundstücks in Ecuador eine Alpaka-Herde gekauft hat, amüsiert Torben und Thomas. Um ihn von seinen Plänen abzubringen, überredet Thomas Gunter zu einer Wanderung durch die schöne Heimat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi findet beim Putzen zufällig Dirks Testament. Als Dirk das bemerkt, muss sie ihm versprechen, niemandem davon zu erzählen. Doch Franzi beginnt, sich Sorgen zu machen, dass Dirk sich etwas antun könnte. Zu Recht? Natascha und Michael sind glücklich darüber, endlich wieder zusammen zu sein. Sie versprechen einander, es niemals wieder so weit kommen zu lassen. Zum Dank für Andrés Mitwirkung an ihrer Versöhnung besorgen sie ihm ein Geschenk.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt steht unter Verdacht, absichtlich auf Jakob geschossen zu haben. Als er dennoch für ein Geschäft das Land verlassen will, hat das Konsequenzen. Nika trifft es, dass auch Conor ihren Bruder als kriminell abstempelt. Als sie aus Verbundenheit zu Luke im Affekt mit Conor Schluss macht, freut das nur einen. Jana und Paco geben ihren Gefühlen zu Lenis Freude nach, auch wenn ihre Zeit durch Janas tödlichen Gehirntumor begrenzt ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Chiara hoch motiviert ist, will Marie aus Krankheitsgründen die Teilnahme am Cup absagen. Dann begegnet sie Jenny. Jenny will ihre Eltern mit einer hasserfüllten Rede bloßstellen. Plötzlich erinnert sie sich an ihre Anfänge auf dem Eis und alles kommt anders. Als Finn die Chance erhält, einem renommierten Herzchirurgen zu assistieren, lässt er sich auf einen Konkurrenzkampf mit Vanessa ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ist durchaus bewusst, dass Katrin nicht ganz unbeteiligt an der aktuellen Situation ist und fährt die Krallen aus. Sie warnt Katrin, Gerner nicht noch einmal in so eine Lage zu bringen. Nachdem Nihat eine Verbindung zwischen Aaron und dem Hoteldirektor nachgewiesen hat, ist Emily sich sicher, dass dieser die Videoaufnahmen gelöscht hat. Doch ohne Beweise bringt sie das nicht weiter. Emily verlässt daraufhin die Hoffnung.