Michael engagiert sich in "Sturm der Liebe" für Valentinas Projekt. Bei "Unter uns" lässt Vivien ihre Fake-Beziehung mit David auffliegen und in "Alles was zählt" setzt sich Jenny bei Dubois für Justus ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici will Sandra und Anette versöhnen und lotst Sandra ahnungslos zu einem Treffpunkt. Nur Anette durchschaut den Plan und ringt mit sich - wie soll sich die Situation ändern? Nici bittet sie eindrücklich, ihre Familie nicht aufzugeben. Mathias will sein Leben nach Birgits Geständnissen neu ordnen, bevor er seinen Gefühlen für Sandra mehr Raum gibt. Er will Sandra nicht belasten und erzählt ihr nicht, dass Birgit ihr Wiedersehen vor 20 Jahren verhindert hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gerry will Shirin etwas ganz Besonderes zum Geburtstag schenken. Gemeinsam mit Alfons kommt ihm die passende Idee und er beginnt zu basteln. Als Max zufällig vorbeikommt, soll er das Geschenk testen und bleibt dabei versehentlich an Gerrys Superkleber hängen. Valentina ist motiviert mit ihrem Renovierungs-Projekt zugange, als Michael auf einmal am Bootshaus auftaucht. Sie freut sich über seinen Besuch und sein Interesse. Auch Michael ist von dem Projekt mittlerweile angetan und er beschließt, Valentina bei der Renovierung nun doch zu unterstützen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute glaubt besorgt, dass Ringo verzweifelt weint. Als er leugnet, fragt sie Easy um Hilfe. Der hat einen Verdacht, woher das Geräusch wirklich stammt. Vivien lässt die Fake-Beziehung mit David auffliegen, um endlich wieder ihre Liebe mit Tobias auszuleben. David ist nicht bereit, sie aufzugeben. Jakob rastet Stella gegenüber aus. Während Stella Verständnis hat, setzt sein kurzer Kontrollverlust Jakob sehr zu.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny versucht, ihr Gewissen zu erleichtern, indem sie sich bei Manon Dubois für Justus einsetzt. Kann diese Form der Wiedergutmachung aufgehen? Trotz Annas heftiger Vorwürfe, glaubt Leyla nicht, sich in ihr getäuscht zu haben. Doch Anna will nun alles dafür geben, bei der DM zu starten. Imani und Deniz sorgen dafür, dass Gabriel seinen Putzdienst ernst nimmt. Der wächst in seine Aufgabe hinein und findet sogar Gefallen daran.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica versucht noch einmal, an Tuner zu appellieren und beteuert, dass ihre Gefühle für ihn echt sind. Sunny erwacht mit einem schweren Kater und der Erkenntnis, dass sie sich gestern vor Tobias ziemlich peinlich verhalten hat. Doch sie kommt nicht dazu, die Situation aufzuklären. Zu allem Überfluss wird ihr noch einmal schmerzlich vor Augen geführt, wie sehr ihre Freundschaft mit Emily abgekühlt ist.