In "Sturm der Liebe" sucht Vanessa das Gespräch mit ihrem Vater. Jenny steht Lulu in "Unter uns" bei, als ihre "Heinzelmännchen" vor Cecilia auffliegen. Bei "GZSZ" beschließen Nina und Carlos, zusammenzuziehen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die Sehnsucht bei Sandra und Mathias ist groß. Sie entschließen sich parallel für einen Überraschungsbesuch beim jeweils anderen. Als ein Einbrecher in Sandras neuem Haus gemeldet wird und sie mit ihren Kollegen anrückt, traut Sandra ihren Augen nicht: Der vermeintliche Einbrecher ist Mathias! Charlotte macht es sich nicht leicht, eine Entscheidung für oder gegen London zu treffen. Sie fühlt sich von Marvin und Simon im Stich gelassen. Als Simon sich entschuldigt und Marvin anbietet, mit ihr nach London zu gehen, ist Charlotte erleichtert und glücklich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa findet den Brief ihres Vaters an Arthur. Entgegen ihren Erwartungen macht Günther sie darin nicht schlecht, im Gegenteil: Seine Worte rühren sie sehr. So beschließt Vanessa, ihn noch einmal aufzusuchen und sich mit ihm auszusprechen. Für die Stelle der Restaurantleitung müssen Yvonne und Erik als Prüfungsaufgabe einen Tisch mit Gästen betreuen, allerdings mit eingebauten Komplikationen. Nach der Prüfung entscheidet Werner überraschenderweise, dass Erik den Job bekommt, obwohl Yvonne den besseren Eindruck gemacht hat. Als Yvonne die Bewertungen der Gäste sieht, die für sie wesentlich besser ausgefallen sind, hat sie eine Vermutung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt genießt zunächst die Vorzüge des Angestelltendaseins. Das ändert sich aber, als ein neuer Mitarbeiter in ihm nicht mehr sieht als eine komische Vorlage. Während Stella sich auf einem guten Weg wähnt, Annes Vertrauen zu gewinnen, kommt Jakob ein brisanter Verdacht gegen Paco. Als die "Heinzelmännchen" um Lulu auffliegen und Cecilia ihrer Tante Vorwürfe macht, tröstet Jenny Lulu und geht in die Konfrontation mit Cecilia.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian kommt nicht mehr an Nathalie ran. In seiner Verzweiflung sucht er einen Schuldigen. Imani kämpft gegen die Anschuldigung, als Ärztin eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Es geht um ihre berufliche Zukunft. Hanna nimmt sich der Aufgabe an, einen neuen Mitbewohner für das Loft zu finden, und sie findet die perfekte Kandidatin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist glücklich, und glaubt, dass es jetzt nur noch bergauf geht. Sascha gerät aber immer wieder an seine Grenzen. Das bekommt auch Kate zu spüren. Nina und Carlos haben endlich glücklich zueinander gefunden und zelebrieren ihre Liebe. Und sie wagen sogar den nächsten Schritt und ziehen zusammen. Wird das gut gehen?