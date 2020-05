TV-Soaps: Jonas schlägt Merle bei "GZSZ" einen Betrug vor

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith hofft nach ihrer vorgeblichen Fehlgeburt weiterhin, dass auch Alex sich ein zweites Kind wünscht. Dem wird durch Hennings vorsichtige Warnung deutlich, dass er mit Judith Klartext reden muss: Er will jetzt kein zweites Kind. Thomas ist geschockt, dass Gunter auswandern will. Er hofft auf Unterstützung von Johanna, doch die fällt Thomas in den Rücken. Sie rückt nicht von ihrer Idee ab, die Dachgeschosswohnung von Britta und Ben zu kaufen, um dort eine Künstler-WG zu gründen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi und Steffen arbeiten an ihrem "Spatzl"-Logo und verbringen dabei einen schönen und lustigen Abend miteinander, an den sich Franzi auch noch am nächsten Tag gern zurückerinnert. Nachdem Michael die verunglückte Natascha retten konnte, kommt es zu einem Moment der Nähe. Doch dann erinnert sich Natascha wieder daran, wie Michael sie behandelt hat und zieht sich sofort zurück. Für Michael ist klar, dass er Natascha loslassen muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi wollen für Amelie einen Schritt aufeinander zugehen. Doch nach einer Intrige von Luke ist Sinas Wut auf Bambi größer denn je. Ringo ist durch den Brand bei Huber-Bau verhindert. Easy muss sich also allein mit der Eizellenspenderin Kira treffen. Aber die taucht nicht auf. Jakobs verletzte Leber muss erneut operiert werden. Als er danach ins Koma gelegt wird, bangt Saskia trotz aller Vorkommnisse an Jakobs Bett um sein Leben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard und Simone wollen vor Georg geheim halten, dass sie die alleinigen Importrechte der Tacla-Rinde besitzen. Als das auffliegt, pokert Richard. Nathalie überlegt, mit Maximilian auszuwandern. Dann befallen sie Zweifel und verlangt eine Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten. Für Chiara zählt nur, dass sie sich nach dem Kuss mit Ina endlich auf ihr Training fokussieren kann. Sie glaubt, Ina aus ihrem System gelöscht zu haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle ist froh, dass ihre Aktion mit Jonas in der Lehmann-Bank folgenlos geblieben ist - abgesehen davon, dass sie nun kein Zeugnis bekommt. Jonas schlägt vor, das Zeugnis von der Lehmann-Bank einfach zu fälschen. Ausgerechnet nachdem die Seefelds ihre Wohnung als Denkzettel an die Hausverwaltung verwüstet haben, kommen einige Vertreter der Kita-Initiative vorbei. Peinlich berührt müssen Maren und Alexander sie wohl oder übel reinlassen.