TV-Soaps: Judith und Alex kommen sich in "Rote Rosen" wieder näher

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Oskar will nicht mehr zum Ballettunterricht: Nachdem er für die nächste Aufführung vom "Löwen" zum "Marienkäfer" degradiert wurde, wird er von den übrigen Kindern ausgelacht. Alex stellt mit einer amüsanten Aktion Oskars Selbstvertrauen in der Ballett-Truppe wieder her und kommt dabei auch Judith näher. Doch die traute Zweisamkeit ist schnell vorbei, als Judith erfährt, welche Frau ihrem erneuten Glück im Wege stand.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi ist wider Willen von Tims Gedicht bewegt, selbst als sie über Nadja erfährt, dass er nicht der Verfasser ist. Daher gelingt es Tim, sich mit Franzi zu einer Aussprache zu verabreden. Beim gemeinsamen Essen kommt es jedoch zu einem fatalen Missverständnis. Linda ist von den Annäherungsversuchen ihres Noch-Ehemanns überrumpelt und macht ihm klar, dass er sie in Ruhe lassen soll.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Roberts Misstrauen gegenüber Luke erneut aufflammt, schnüffelt er Luke hinterher. Robert ahnt nicht, in welche Gefahr er sich dabei begibt. Nach Bambis Trinkspruch in der Silvesternacht geht Sina ihm verletzt aus dem Weg. Doch dann weckt ausgerechnet Eva Sinas Kampfgeist. Conor muss nach dem Karriere-Aus seinen Alltag neu ordnen. Dabei stößt er auf ein längst angestaubtes Talent.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn macht seinem Vater klar, dass er nichts mit ihm zu tun haben will. Als Georg Finns Freunden Details aus dessen Vergangenheit verrät, verliert Finn beinahe die Beherrschung. Marie ist fassungslos, dass Jenny die Rakete in ihre Richtung gefeuert hat. Durch die Aufregung verschlechtert sich ihr gesundheitlicher Zustand. Marian und Lena erkennen, dass sie ungerecht zueinander waren. Sie legen ihren Streit bei und starten versöhnt ins neue Jahr.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach den tragischen Ereignissen der letzten Wochen nehmen sich John und Shirin einen Tag für einen romantischen Ausflug frei. Während es John dabei schafft, seine Angst für Shirin beiseite zu schieben, wird Shirin unerwartet von ihren Erlebnissen eingeholt. Jonas ist im Abgabestress für eine Hausarbeit und findet keinen ruhigen Ort, um zu arbeiten. Paul bietet ihm schließlich einen guten Deal an, doch die Aktion endet in einem Fiasko.