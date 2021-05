"Alles was zählt": Justus gerät unter Druck, als Bastian ihn um einen Job in Essen bittet.

Justus gerät in "Alles was zählt" unter Druck

TV-Soaps Justus gerät in "Alles was zählt" unter Druck

In "Sturm der Liebe" kommt es zwischen Shirin und Florian zu einem nahen Moment. Britta erhält in "Unter uns" ein verlockendes Angebot von Ringo. In "Alles was zählt" gerät Justus unter Druck, als Bastian ihn um einen Job bittet.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie findet heraus, dass ihr neuer Gast in der Nacht die Wand des Hotels mit einem Graffiti verziert. Fasziniert ist sie schnell überzeugt, dass er der geheimnisvolle, weltberühmte und bisher unerkannte Sprayer WALLSY ist. Ellen braucht David für ihre Suche nach seltenen Baumflechten, mit denen sie einen Kochwettbewerb gewinnen will. Aber die beiden verlaufen sich in der Heide und müssen dort übernachten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin soll Florian dabei helfen, Zäune aufzustellen, doch sie zeigt sich wenig begeistert von dieser Aufgabe. Als sie sich wegen der zu großen Arbeitsschuhe eine Blase läuft, verarztet Florian sie fürsorglich und trägt sie Huckepack in seine Hütte, wo es zu einem nahen Moment zwischen den beiden kommt. Alfons ist skeptisch gegenüber Vanessas Beziehung zu Georg, da sie bis vor kurzem noch in Max verliebt war. Als Max die Konzertkarten für Vanessa wegwirft, erfährt Alfons, dass er doch in Vanessa verliebt ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta und Robert wollen gegen Benedikts Willen ein Betriebsrat gründen. Doch Brittas Loyalität wird auf die Probe gestellt, als Ringo ihr ein verlockendes Angebot macht. Vivien bereitet ihre Abreise vor. Doch dann schickt ihr Herz ihr einen Traum, für den sie fortan kämpfen will. Als Chris die Haushälfte von Eva zurückkauft, wird er als Held der Familie gefeiert, was bei Till einen schalen Beigeschmack zurücklässt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus versucht zu verhindern, dass Bastian Schaden anrichtet. Doch dann wendet sich Bastian plötzlich gegen Justus. Chiara wehrt sich gegen Gretas Anschuldigungen. Doch Greta verfolgt ihren intriganten Plan gegen Chiara rücksichtslos weiter. Kims und Danielas Bemühen, Ben und Marian wieder zu versöhnen, trägt Früchte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Maren wegen des Wettbewerbs aufgeregt ist, scheint Michi die Ruhe selbst und hilft ihr bei einer Verletzung. Doch Marens Aufregung ist auf ihn übergegangen und ein Spruch von Gerner gibt Michi den Rest. Laura verhindert, dass Moritz Yvonne die Wahrheit sagt, aber sein Ärger beunruhigt sie. Um die Wogen zu glätten, entlastet sie Moritz wegen der Party-Nacht. Doch Moritz ist keinesfalls befriedet und prophezeit, dass sie auffliegen wird.