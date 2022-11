Erik bekommt in "Sturm der Liebe" bekommt Geldprobleme. Bei "Unter uns" läuft Benedikts Männerabend aus dem Ruder. In "GZSZ" stellt sich Tobias seinem ersten Arbeitstag bei W&L.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte ist im Gefühlschaos - sind ihre Gefühle für Gunter stärker als ihre Vertrautheit mit Norbert? Gunter sieht ein, dass er Dörte frei entscheiden lassen muss und zieht sich mit einer Liebeserklärung zurück. Als auf Dörtes Anrufbeantworter eine Nachricht eingeht, dass es einen neuen kurzfristigen Scheidungstermin gibt, hört Norbert mit und löscht heimlich die Nachricht. Britta kommt früher aus den USA zurück und sowohl Carla als auch Amelie freuen sich auf einen gemeinsamen Abend mit ihr - alleine! Die beiden liefern sich einen Konkurrenzkampf um Britta, der ihr so auf die Nerven geht, dass sie den Abend am Ende alleine verbringt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik kann die horrende Miete für den Turm als Hochzeitslocation nicht aufbringen und storniert diesen schweren Herzens wieder. Vor Yvonne allerdings möchte Erik seinen finanziellen Engpass verschweigen und behauptet, dass der Turm nur noch für private Zwecke des Barons genutzt werden soll. Aber Yvonne lässt nicht locker und bringt Erik ungeahnt in Schwierigkeiten. Eleni wünscht sich nach wie vor, dass ihre Eltern sich versöhnen. Als Markus überraschend an den "Fürstenhof" zurückkommt, hofft auch er, Alexandra für sich zurückgewinnen zu können. Doch als die ihn abblitzen lässt, zeigt er sich von einer neuen Seite und stellt ihr ein Ultimatum.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt will sich endgültig Buchners Zusage für den Bauauftrag sichern und organisiert einen Männerabend. Dieser endet jedoch mit einem bösen Erwachen. Jakob ist entschlossen, die Wahrheit über Stella zu erfahren - und stellt fest, dass er nicht der Einzige ist, der sich mit Stella beschäftigt. Bambi und Sina könnten spontan heiraten. Während Bambi aber nichts mehr überstürzen möchte, lässt Sina der Gedanke an die Hochzeit nicht los.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Freundinnen kommen dahinter, wer Chiara derart in Angst versetzt hat. Allerdings lässt sich die Person nicht so leicht einschüchtern. Simone muss dafür sorgen, dass Deniz Annas Leistung weiter steigert. Aber der will sich auf Leyla konzentrieren - es kommt zum offenen Streit. Finn will dafür sorgen, dass Dr. Bach Imani endlich respektiert - und sorgt damit erst recht für Unfrieden zwischen beiden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias stellt sich seinem ersten Arbeitstag bei W&L. Ihm ist klar, dass es nicht einfach wird, zumal Gerner keinen Zweifel daran lässt, dass er ihm nicht vertraut. Wird Tobias dem wachsenden Druck standhalten können? Jessica fasst einen konkreten Plan und muss sich dafür mit Nina überwerfen. Vor Tuner gibt sie vor, es mit ihrer Schwester in einer Wohnung nicht mehr auszuhalten und hofft so, dass er sie bei sich in der Wohnung einziehen lässt.