TV-Soaps Kann Jakob Stella in "Alles was zählt" trauen?

In "Sturm der Liebe" leidet Alexandra unter ihren Gefühlen für Christoph. Jakob versucht in "Alles was zählt", mehr über Stellas Vergangenheit herauszufinden. In "GZSZ" gerät Jessica wegen einer Geldforderung unter Druck.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici hängt zwischen den Stühlen - sowohl Sandra als auch Finn planen etwas zu ihrem Geburtstag. Als Finn von Mathias erfährt, dass Nici ihre Mutter seinetwegen versetzen will, verzichtet er auf sein Date. Allerdings läuft am Ende nichts nach Plan und Nici verpasst um Mitternacht ihre eigene Party. Dörte erteilt Norberts Wunsch nach einer Wiederbelebung ihrer Ehe verärgert eine Absage. Norbert hingegen weiß nicht, worüber sie sich aufregt. Während Dörte ihrer Wut bei Gunter Luft macht, verhilft Nici ihrem Opa zu Selbsterkenntnis. Gerade rechtzeitig, bevor Dörte ihn rauswirft.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erneut ist Alexandra zwischen ihren Gefühlen für Christoph und ihrer Ehe mit Markus hin- und hergerissen. Als Yvonne ihr nahelegt, was Alexandra bei Markus fehlt, möchte sie sich selbst beweisen, dass die Liebe zwischen ihr und Markus noch immer frisch und wild ist. Doch Alexandras Gedanken kreisen immer wieder um die Küsse mit Christoph. Zwischen Valentina und Robert kommt es zu einer Auseinandersetzung. Robert macht seiner Tochter eine Ansage, nachdem sie die Saalfeld-Wohnung zugemüllt hat und als er Valentina noch das Auto verweigert, fühlt sie sich gemaßregelt. Aus Trotz stibitzt sie einen Shuttle vom "Fürstenhof" und verbringt einen Tag am See.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David versucht, Tobias eifersüchtig zu machen und das Paar zu manipulieren. Er hat nicht damit gerechnet, dass Vivien und Tobias sich aussprechen. Lulu weigert sich, Britta als Dritte im Bund in ihr Koch-Team aufzunehmen. Dann entdeckt sie eine überraschend verletzliche Seite an ihr. Paco erfährt die Wahrheit über Stellas Identität und ist froh, als sie bleibt. Jakob lässt Stellas Vergangenheit nicht los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus will Jenny nicht hängen lassen, aber bei näherer Betrachtung kommen er und Simone zu einer Erkenntnis, die Jenny hart trifft. Leyla kann ihre Abneigung gegen Anna nicht überwinden. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, verwickelt sie sich immer weiter in Intrigen. Lucie ist überrascht, dass Gabriel ihr in einer Notsituation zur Seite steht. Doch dann erkennt sie, auf wessen Kosten sie von Gabriels Hilfe profitiert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz überredet Michi, dass Luis und er ihn zu seinem Geburtstag mit einem aufwendigen Brunch überraschen dürfen. Während Michi sich über Moritz' Einsatz freut, wird der unerwartet zu einem Shooting nach Spanien abkommandiert. Jessica gerät unter Druck, als sie erneut aufgesucht wird und man darauf besteht, dass sie Tuner 50.000 Euro aus den Rippen leiern soll.