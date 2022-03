Bei "Rote Rosen" ringt sich Tina dazu durch, Ben das Ja-Wort zu geben. In "Sturm der Liebe" steht Max dem kleinen Anton noch skeptisch gegenüber. Bei "GZSZ" kommt es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina ringt sich dazu durch, Ben das Ja-Wort zu geben. Doch als Anke wie geplant das geschmückte Motorrad vorfährt, kann Tina nicht an sich halten und beschimpft sie. Auf der Hochzeitsfeier lächelt Tina alles weg und feiert, als wäre nichts gewesen. Als Ben glaubt, dass Tina ihm verziehen hat, stellt sie ihn vor der gesamten Gästeschar bloß. Dörte verkneift sich eine Moralpredigt. Doch als sie ungestört mit Gunter spricht, gesteht sie ihm, wie sehr sie Ankes Verhalten ablehnt. Anke hört ungewollt mit und ist tief getroffen!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Paul weiterhin verzweifelt versucht, an Geld zu kommen, ist Erik der Veruntreuung bereits auf der Spur. Doch Josie zuliebe verrät er Paul nicht. Stattdessen bietet Erik ihm Geld für eine Ausgleichszahlung, hat dabei aber eine Forderung. Paul hingegen will Verantwortung für sein Handeln übernehmen und entschließt sich zu einem folgenreichen Schritt. Lia und Robert erkennen, dass Werner gemeinsam mit Christoph hinter dem brutalen Überfall auf Ariane steckt. Betroffen begreifen die beiden, warum Werner so gehandelt hat: Er möchte sie vor Ariane beschützen. Max steht dem kleinen Anton immer noch skeptisch gegenüber, möchte seine Ängste Vanessa aber nicht gestehen. Als sich das weinende Baby von niemandem beruhigen lässt, vermutet Vanessa eine Kolik und eilt zur Apotheke, um ein Öl zu besorgen. Nun ist Max mit dem Kleinen auf sich alleine gestellt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias sieht verzweifelt ein, dass er sich nicht selbst verteidigen kann, und fügt sich in Jakobs Vorsichtsmaßnahmen, doch dann hat sein Hund Stinker einen Notfall. Sina versucht, ihren Bruder Till auf ihre Seite zu ziehen. Das geht für sie ordentlich nach hinten los. Nikas öffentliches Geständnis über ihre Vergangenheit deckelt nicht nur ihre Erpresserin, es bringt auch gute PR. Nika freut sich - doch zu früh.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie erfährt fassungslos von Caroline, dass Maximilian mit ihr geschlafen haben soll. Aufgewühlt will sie die Wahrheit wissen. Miro braucht dringend Geld und will in seiner Not Chiara den Werbedeal für TaclaEnergy! streitig machen. Doch Chiara kommt dahinter ... Daniela leidet unter den Erinnerungen an Marian und findet in ihrer Wohnung keine Ruhe. Dank Henning präsentiert sich eine Lösung für ihr Problem.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Miriam blendet aus, dass Luis ihr seine stärker werdenden Gefühle für Moritz gestanden hat und konzentriert sich auf ihre Reise. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und es kommt zu einer folgenschweren Auseinandersetzung ... Paul konnte Emily nicht mehr aufhalten und macht Tuner zu Recht für die ganze Situation verantwortlich. Der hadert mit seinem schlechten Gewissen, findet aber nicht den Mut, zu seiner Intrige zu stehen.