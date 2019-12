TV-Soaps: Katrin bietet Nihat in "GZSZ" Unterschlupf

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina kann nicht anders, sie gesteht ihren Seitensprung und verletzt Torben maßlos. Ausgerechnet in Ben sucht der Betrogene ahnungslos einen verständnisvollen Berater, was dann im wahrsten Sinne des Wortes böse ins Auge geht. Gunter ist mit den besten Vorsätzen zurück von seiner Entziehungskur. Doch bei der ersten Begegnung mit Thomas bei der Neueröffnung von Merles Gärtnerei, die durch ihn abbrannte, kommen die Altlasten zutage.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry erfährt von Alfons, dass Jessica sehnsuchtsvoll auf einen Heiratsantrag von ihm wartet. Entschlossen ergreift er die nächste Gelegenheit, um ihr einen romantischen Antrag zu machen. Doch dann passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben. André ist erleichtert, als er erfährt, dass Lindas Verschwinden am Morgen lediglich der Arbeit geschuldet war. Doch sie macht deutlich, dass sie noch nicht bereit für eine Beziehung ist. André zeigt sich ehrlich verständnisvoll und will Linda Zeit geben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Till ihm grünes Licht für die Beziehung mit Eva gegeben hat, möchte Conor herausfinden, ob er für Eva und sich noch eine Zukunft sieht. Als Bambi nach Hause zurückkehrt, hofft Sina auf eine versöhnliche Aussprache. Doch ihre Hoffnung wird jäh zerstört. Als Jakob die Erinnerung an seine Entführung einholt, beschließt Saskia ihm zuliebe, Weihnachten dieses Jahr nicht in der Schillerallee zu verbringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will einen neuen Eislauf-Kader aufbauen. Um Georg von der Idee zu überzeugen, verspricht sie, Marie als Zugpferd in den Kader zu holen. Marie findet es ungerecht, dass Moritz seinen Job im Zentrum verloren hat. In einem Video-Post stellt sie die Steinkamps an den Pranger. Finn fühlt sich von Nathalie missverstanden. Als sie auch noch Partei für Vanessa ergreift, zieht er impulsiv einen Schlussstrich.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John besorgt sich hinter Shirins Rücken illegal eine Waffe. Als er nach Hause kommt, konfrontiert ihn Shirin mit der Droh-E-Mail. Obwohl auch sie Angst hat, bittet sie John inständig, dass sie sich vom Absender der E-Mail nicht das Leben diktieren lassen dürfen. Nihat steht buchstäblich auf der Straße, doch Mitleid kann er von keiner Seite erwarten. Als Dank für seine Loyalität bietet Katrin ihm für eine Nacht Obdach an.