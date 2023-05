Kim und Isabelle verbünden sich in "Alles was zählt"

TV-Soaps Kim und Isabelle verbünden sich in "Alles was zählt"

In "Rote Rosen" will Anette nichts mehr mit Malte zu tun haben. Kim und Isabelle werden in "Alles was zählt" zu Verbündeten und bei "GZSZ" steigt Nina nun auch offiziell in Carlos' Firma ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Dabei wird ihr klar, dass sie nichts mehr mit Malte zu tun haben will. Auch auf seine Liebeserklärung geht sie nicht ein. Als Ralf Anette in einem Gespräch unter Druck setzt, ist sie kurz versucht, ihn über Maltes Machenschaften zu informieren. Simon und Charlotte sind verletzt von der manipulativen Art ihrer Mutter. Als Doris von Dilay erfährt, dass die beiden nicht zur Beerdigung ihres Mannes kommen wollen, fühlt sie sich in der Enttäuschung über ihre Kinder bestätigt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus kann es kaum ertragen, Alexandra gelöst mit Christoph zusammen zu sehen, und macht sich immer noch Hoffnungen auf eine neue Chance mit ihr. Als er noch einmal einen Schritt auf sie zu machen will, lässt sie allerdings keine weitere Annäherung zu. Markus hat das Gefühl, dass Alexandra ihn nur ausnutzt und spricht mit ihr offen über die gemeinsame Nacht. Das hört Christoph jedoch unbemerkt mit an. Max freut sich sehr über Florians Besuch und die beiden planen einen entspannten Männerabend in der WG. Doch Florian wirkt seltsam nachdenklich, also spricht Max ihn darauf an. Nach kurzem Zögern weiht Florian seinen Freund in sein Problem ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nadine ist enttäuscht, dass sie für Sina eine Fremde ist. Trotzdem beschließt sie, in Köln zu bleiben - sie hat bei Sina etwas aus der Vergangenheit gutzumachen. Benedikt fremdelt mit der neuen Angestelltenrolle. Dann steckt ihn Dominic auch noch ausgerechnet in ein Team mit Britta. Tobias gibt das Raubein und lässt sich von Liebeskummer nichts anmerken. Wie lange er das wohl durchhält?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim muss einsehen, dass der Kampf gegen Stig schlimme Folgen für das Prunkwerk haben könnte und so macht sie Isabelle ein interessantes Angebot. Deniz bereut sein Verhalten gegenüber Patrick und sucht die Aussprache. Dabei erkennt Patrick überrascht, dass Imani und Deniz mehr verbindet. Als Daniela als Rockerbraut posiert, kommt Henning auf eine Idee: Er will sie mit einem Motorrad überraschen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ist völlig überfordert und appelliert an John, die Hoffnung nicht zu verlieren. Während John sich ihre Worte tatsächlich zu Herzen nimmt, bricht sich die Angst bei Yvonne nun doch Bahn. Wie wird Yvonne mit der Situation umgehen? Katrin frustriert es, dass der Tag gekommen ist, an dem Nina nun auch offiziell in Carlos' Firma einsteigen kann. Sie ahnt nicht, dass Tobias einen Beweis in die Hände bekommt. Wie wird Tobias reagieren?