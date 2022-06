In "Rote Rosen" ist Nici verletzt, als Finn sie vor seinem Vater verleugnet. Bei "Unter uns" blickt Rufus seiner Rückkehr nach Namibia sorgenvoll entgegen. Philip überredet John in "GZSZ" dazu, wieder Kontakt mit Laura aufzunehmen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici ist verletzt, als Finn sie vor seinem Vater Bernd verleugnet. Sie spekuliert, ob Bernd seinem Sohn gesteckt hat, dass sie trans ist. Doch sie liegt falsch und Finn entschuldigt sich für sein kränkendes Verhalten. Carla stellt sich stur und will Anette ihre Wohnung nicht vermieten. Dann bringt Sandra die beiden zusammen und sie können sich auf einen Deal einigen: Anette organisiert Carlas Umzug und Carla gibt Anette die Wohnung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf Vanessas Geburtstagsfeier bemerkt Gerry, dass Merle Fernweh hat, und möchte ihr eine Reise nach Irland schenken. Den Urlaub will er mit dem Honorar für die gemeinsame Werbekampagne mit Shirin finanzieren. Nach Josies Befreiung und dem guten Ausgang der Gerichtsverhandlung kommt es zwischen Paul und Constanze beinahe zum Kuss. Obwohl der nahe Moment von Henning unterbrochen wird, schöpft Constanze Hoffnung und fordert von Paul ein Frühstück am See als Gegenleistung für ihre Unterstützung ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva und Dominic schweben gemeinsam auf Wolke sieben und teilen ihr Glück mit dem ganzen Haus. Paco und Nika schöpfen neue Hoffnung, das Paar auf den alten Fotos identifizieren zu können. Ausgerechnet David ist es, der ihnen die Suche erleichtern könnte. Rufus blickt seiner Rückkehr nach Namibia sorgenvoll entgegen. Vor seinen Freunden aber mimt er den glücklich Reisenden, bis ein unerwartetes Zeichen ihm enthüllt, wohin er wirklich gehört.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu befürchtet, dass Justus ihr Luisa wegnehmen könnte und wendet sich in ihrer Angst an Justus' erbittertsten Feind: Maximilian. Simone beäugt die Bekanntschaft zwischen Jill und Chiara skeptisch. Auch wenn Deniz das anders sieht, weiß Simone nicht, was sie von Jill halten soll. Yannick will Isabelle mit einer romantischen Überraschung in den Urlaub verabschieden, wenn da nicht Marvins plötzliches Auftauchen wäre.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Aus Angst vor seinen Gefühlen geht John lieber mit Philip steil als Laura zu treffen. Ihre Enttäuschung darüber missdeutet er als Gleichgültigkeit. Doch Philip redet ihm ins Gewissen. Tuner und Emily ernten bei einem Business-Termin im LaLaLoft die Lorbeeren für ihre Arbeit. Als Tuner dort einen berühmten E-Auto-Mogul entdeckt, versucht er, auch ihm gleich eine Großbestellung von seinem Kaffee anzudrehen.