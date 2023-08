In "Sturm der Liebe" fühlt sich Lale nach einem anzüglichen Kommentar zu ihren Videos verfolgt. Stella begeht in "Unter uns" eine Verzweiflungstat. Bei "GZSZ" ist Michi entschlossen, Maren aus seinen Gedanken zu verbannen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin ist trotz Maltes Drohungen fest dazu entschlossen, Ralf endlich die Wahrheit über den Lkw-Überfall zu sagen. Doch dann rettet Malte Tammo vor einem Unfall und Marvin muss sich entscheiden: Soll er Malte verraten oder doch aus Dankbarkeit schweigen? Joe plagen, durch einen Lehrer befeuert, Zukunftsängste. Hendrik ist zunächst entsetzt, kann aber mit Silkes Hilfe darauf eingehen und versucht mit gezielten Vorratseinkäufen Joe seine Angst ein Stück weit zu nehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale fühlt sich nach einem anzüglichen Kommentar zu einem ihrer Videos von einem jungen Mann verfolgt. Nachdem dieser ihr zum wiederholten Male über den Weg läuft, glaubt sie nicht mehr an einen Zufall und alte Ängste aus ihrer Vergangenheit kommen hoch. Als sie ihm dann auch noch im Wald begegnet, setzt sie sich zur Wehr. Imani erfährt, dass Nio nach der Trennung ihr gemeinsames Projekt verlassen hat, was für das Start-up zu einem großen Problem werden kann. Also entscheidet Imani, ihrem Ex-Verlobten eine emotionale Mail zu schicken, in der sie ihm die wahre Liebe beschreibt und hofft, dass ihre Worte ihn erreichen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella erkennt, dass ihr keine Optionen mehr bleiben, um einer Verurteilung zu entgehen. In die Ecke gedrängt, begeht Stella eine Verzweiflungstat. Rufus und Jenny wollen vor der Schillerallee endlich zu ihrer heimlichen Beziehung stehen, doch das "Coming Out" läuft anders als geplant. Ronja lässt sich darauf ein, ihr Können für illegale Zwecke zu nutzen. Als Lennart sich schon am Ziel glaubt, stellt Ronja sich quer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Kilian überwachen das Baugrundstück, weil sie Justus und Maximilian nicht trauen - und ihr ungutes Gefühl scheint sich zu bestätigen. Deniz' Notfall stellt sich als ein eingeklemmter Nerv heraus. Trotzdem überzieht Deniz Imani verletzt mit Vorwürfen, aber die hält tapfer dagegen. Als Leyla von Isabelle in die Ecke gedrängt wird, greift Yannick ein und macht Isabelle eine ordentliche Ansage.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Michi ist entschlossen, Maren aus seinen Gedanken zu verbannen. Doch das gestaltet sich gar nicht so einfach. Maren scheint einfach überall zu sein. Wird Michi das schaffen? Obwohl die gestohlene Uhr in Jessicas Handtasche war, beteuert sie ihre Unschuld. Doch die meisten Kollegen haben ihr Urteil längst gefällt, und Jessica hat wenig Hoffnung, dass sich der Fall aufklärt.