In "Sturm der Liebe" macht sich André Sorgen um Helene, die immer vergesslicher wird. David will in "Unter uns" Nikas altes Taxi kaufen. In "GZSZ" gesteht Laura John die Wahrheit über ihren Verrat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anettes unabsichtlicher Sabotageakt mit dem ausgelösten Kurzschluss hat enorme Folgen für Konowski-Logistik: Die Lieferkette steht für einen Tag still. Hansen von Dorado ist so sauer auf Konowski, dass Anette schließlich doch den Auftrag bekommt - die Spedition Roth ist gerettet. Simon macht sich lustig über Dilays Lieblings-Telenovela und wird dabei sehr verletzend. Charlotte fordert Simon auf, ein netterer Mensch zu werden. Und tatsächlich nimmt er sich Charlottes Worte zu Herzen und entschuldigt sich bei Dilay.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André, dem Helenes häufige Vergesslichkeit aufgefallen ist, spricht diese darauf an, aber sie reagiert gereizt. In großer Sorge konsultiert sie daraufhin Michael. Er ordnet entsprechende Untersuchungen für Helene an und hat nach der Auswertung einiger Tests keine guten Nachrichten. Eleni und Leander wollen endlich Zeit zu zweit verbringen, was sich allerdings in beiden WGs schwierig gestaltet. Daraufhin überlasst Max den beiden großzügig den Schlüssel für seine Hütte. Doch auf dem Weg dorthin werden sie Zeugen eines Unfalls und Leander muss mit in die Klinik fahren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella offenbart vor Eva unwillkürlich ihr Gefühlschaos. Als ihre Mentorin ihr Angst vor Jakob diagnostiziert, fühlt sich Stella herausgefordert. David will Nikas altes Taxi von ihr kaufen, doch Britta ist überzeugt, dass auch Rufus ein Interesse an dem alten Gefährt hat. Also grätscht sie in Davids Pläne. Nach seiner gefährlichen Attacke gegen Ringo ist Bambi über sich selbst erschrocken. Maik flüstert ihm ein, dass er richtig gehandelt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps wähnen sich im Glück. Axel ist geschlagen und endlich steht Jennys Glück mit Justus nichts mehr im Weg. Doch da haben sie ihre Rechnung ohne Axel gemacht. Leyla und Chiara wissen nervös, dass ihre Zukunft auf dem Eis von diesem Termin beim BDE abhängt. Verzweifelt suchen sie einen Weg, Simone zu unterstützen. Henning versucht sich von seiner latenten Sorge um Yannick abzulenken, indem er sich in ein neues Bastel-Projekt stürzt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Schockiert von den Ereignissen bricht Laura in Johns Armen zusammen und gesteht ihm schließlich die ganze Wahrheit. John ist sprachlos und Laura hat nun nicht nur Angst, Yvonne endgültig zu verlieren, sondern auch John. Moritz ist versucht, sein Escort-Date abzusagen, aber das Geld ist leicht verdient und er will Laura seine Schulden zurückzahlen. Unter dem Vorwand eines Modeljobs trifft er sich mit seinem ersten Kunden.