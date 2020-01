TV-Soaps: Lena flirtet in "Alles was zählt" mit Niclas

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning will es behutsam angehen lassen und lädt Astrid zum Essen ein. Dazu kommt es aber nicht, weil Astrid ihren Käse zubereiten und danach ihre Ziegen vor einem herumstreunenden Wolf beschützen muss. Ben und Tina gehen übervorsichtig miteinander um und wollen sich erst einmal aus dem Weg gehen, um Torben die Chance zu geben, die Trennung von Tina zu verarbeiten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lucy konfrontiert Bela damit, sie vorsätzlich hintergangen zu haben. Bela verteidigt sich und macht ihr klar, dass auch sie nicht ganz ehrlich zu ihm war. Beide sind überrascht, als sie erfahren, wer den Wettbewerb wirklich gewonnen hat. Annabelle ist frustriert, weil sie bei Paul keine Fortschritte macht. Lucy erinnert Annabelle daran, dass sie beide bei Paul keine Chance gegen Romy haben. Dadurch ist Annabelles Kampfsinn erst recht angestachelt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Lenis anfänglicher Schmerz über das plötzliche Auftauchen Janas wandelt sich allmählich in Wut. Sie ist offenbar noch nicht bereit, ihre Mutter in ihr Leben zu lassen. Conor kündigt eine Einweihungsparty in der WG an. Er ahnt nicht, dass Stinker ihm bei der Vorbereitung das Leben schwer machen wird. Weil Noah am Mutter-Sohn-Nachmittag lieber mit Till Burgen bauen will, sieht sich Eva herausgefordert, Noah eine würdige Alternative zu bieten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucies Interesse an Moritz bleibt ihrer Schwester nicht verborgen. Als Ina sie darauf anspricht, entschließt sich Lucie zu einem Geständnis. Lena gerät mit Marian wieder in einen heftigen Streit. Frustriert lässt sie sich daraufhin erneut auf einen Flirt mit Niclas ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner überrascht Yvonne bei ihren Karnevalsvorbereitungen. Sie ist auf der Suche nach den passenden Kostümen. Gerner nimmt ihre Leidenschaft nicht besonders ernst, bis er Yvonne in ihrem Kostüm sieht. Erik bleibt bei seiner Falschaussage, die John entlastet. Für Shirin, John und Erik steht fest, dass sie Toni ihretwillen davon nichts sagen. Erik quält sich jedoch damit und verrät Toni impulsiv, dass er etwas Illegales gemacht hat.