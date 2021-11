In "Rote Rosen" unterstützt Leo Katrin beim Kampf gegen ihre Rechenschwäche. Maja und Florian verabschieden sich in "Sturm der Liebe" vom "Fürstenhof". Bei "GZSZ" organisiert Laura ein Charity-Event für Yvonne.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin stößt bei der Arbeit in der Wäscherei an ihre Grenzen. Leo fängt sie liebevoll auf und hilft ihr mit Konzentrationsübungen gegen die Rechenschwäche. Als Anke durch Ben an ihre Motorradleidenschaft erinnert wird und Mia sie darauf bringt, ein ausrangiertes Bundeswehr-Motorrad zu erwerben, reagiert Florian abwehrend. Anke macht ihm enttäuscht klar, dass sie das verletzt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Tag der Abreise ist für Maja und Florian gekommen. Mit einer Mischung aus Wehmut und Vorfreude nehmen die beiden auf einer kleinen Feier Abschied von ihrer Familie und ihren Freunden. Schließlich verlassen sie den "Fürstenhof" und machen sich auf den Weg nach Kalifornien. Die Spannungen zwischen Robert, Werner und Ariane halten an. Robert stellt sich auf Arianes Seite und fordert seinen Vater auf, mit den ständigen Attacken gegen sie aufzuhören.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Roberts Überraschung begeistert Britta so sehr, dass sie ihm ihre Liebe gesteht. Nun muss sich Robert ehrlich fragen, wie es in seinem Herzen aussieht. Cecilia ist überrascht, dass Theo Alltagsrassismus scheinbar einfach so hinnimmt. Sie will entschiedener dagegen vorgehen - und sie ist nicht die Einzige. Die Diamanten-Gang muss an einem Strang ziehen, um Jakobs Verdacht gegen Sina und Bambi zu zerschlagen. Gelingt es ihnen, Jakob zu linken?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Das Auftauchen von Henning macht Lucie und Yannick schwer zu schaffen. Dann bekommt Yannick mit, wie Henning in Lebensgefahr gerät. Jenny und Justus sehen ihrem Pitch angespannt entgegen, denn ihr erster Eindruck bei der Gremiumsvorsitzenden stimmt nicht gerade optimistisch. Kim ist erleichtert. Sie will gar nicht mehr so genau wissen, woher Marian das Geld hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura organisiert ein Charity-Event. Da die Zeit drängt, macht sie sich voller Elan auf die Suche nach Geldgebern und trifft sich mit einer Society-Lady. Durch einen Zufall denkt diese, Laura selbst würde erblinden. Als Yvonne beim Abschied von ihrem Auto sentimental wird, lässt Maren sie auf sicherem Gelände ein letztes Mal hinters Steuer. Doch dann wird Maren Zeuge, wie der Autohändler aus Yvonnes Seheinschränkung Profit schlagen will.