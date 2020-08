TV-Soaps: Leon blamiert sich bei "GZSZ" vor Nina

In "Sturm der Liebe" gibt Michelle Paul eine zweite Chance. Finn weicht Malu in "Alles was zählt" aus. Später blamiert sich Leon bei "GZSZ" mit seinen Fitnessübungen vor Nina.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bruno findet sich notgedrungen jeden Tag etwas mehr mit dem anstehenden Verkauf der alten Ziegelei ab, ohne einen Plan für sein Leben danach zu haben. In diese schwierige Phase platzt unvermittelt Gitte, die seinen Trecker ausleihen möchte. Anton glaubt an seinen baldigen Durchbruch als Rapper. Doch dann holen ihn eine Absage und sein Alltag im "Drei Könige" schnell auf den Boden der Tatsachen zurück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph setzt Karl ein Ultimatum: Wenn er ihm das Geld nicht bis zum Abend besorgt, zeigt er ihn wegen Brandstiftung an. Christoph hofft gegenüber Tim, dass Karl die Nerven behält und ihm sein Vermögen wiederbeschafft. Paul sorgt als Gast im Restaurant dafür, dass Michelle ihm nicht mehr ausweichen kann. Als Michelle erkennt, dass Paul für sie den Schmuck aus dem See geholt hat, ist sie gerührt und gibt ihm eine zweite Chance.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Janas Tumor immer heftigere Symptome bei ihr auslöst, ahnt Paco, dass Jana ihrem Leben ein Ende setzen wollen wird. Saskia und Bambi verschweigen Jakob vorerst, dass er der Vater von Saskias Kind ist und beschließen, trotz allem gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Als Tobias mitbekommt, dass Eva ein Insektenhotel baut, vermutet er eine neue Intrige gegen die Hausgemeinschaft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn sieht ein, dass es am besten ist, Malu aus seinem Leben fernzuhalten, was sich jedoch als schwierig erweist. Er stößt Malu dabei unbeabsichtigt vor den Kopf. Marie gefällt sich nicht in der Rolle der Eifersüchtigen und entscheidet sich zu einem harten Schnitt. Christoph und Vanessa möchten ihren Plan eines zweiten Kindes in die Tat umsetzen - was ihre Jobs aber im wahrsten Wortsinn verhüten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Laura wieder Schmetterlinge im Bauch hat, kämpft Felix mit seinen Gefühlen. Er war endlich über Laura hinweg und will nun nicht erneut verletzt werden. Yvonne rät Laura, auf ihr Herz zu hören. Leon macht beim Sport keine gute Figur. Nina bewegt sich leichtfüßig wie ein Reh, er eher wie ein Waschbär. Selbstkritisch gesteht er sich ein, dass er schon mal fitter war. Das nagt so sehr an ihm, dass er sich vor Nina blamiert.