In "Sturm der Liebe" stellt Lia den eifersüchtigen Robert zur Rede. Chiara muss sich in "Alles was zählt" überlegen, wie sie den Ruf des Zentrums retten kann. Bei "GZSZ" bietet Kian Erik ein Restaurant in Neukölln an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon und Sara sind von Saras drohender Unfruchtbarkeit völlig aus dem Konzept: Wenn Sara Kinder will, muss sie sich beeilen. Die Entscheidung, ob sie jetzt ein Kind wollen oder nie, muss das Paar allein treffen. Aber wie? Katrins Begeisterung für ihre geplante Selbständigkeit lässt Florians Zweifel verstummen. Katrin meistert zu seiner Bewunderung die Planung ihres Tourismusbüros mit Bravour auch ohne seine Hilfe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin ist sehr verletzt, dass Henning nicht zu ihr steht. In dieser Situation wird sie von Gerry aufgefangen, der nicht versteht, wie ein Mann nicht stolz darauf sein kann, eine so tolle Frau wie Shirin an seiner Seite zu haben. Auch Henning wird klar, dass er Mist gebaut hat, und er bittet Shirin mit einem großen Blumenstrauß um Verzeihung. Paul hadert damit, eine Falschaussage gegen Ariane zu machen. Daraufhin zieht er Josie ins Vertrauen, die ihn dazu ermutigt, Christoph die Stirn zu bieten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute durchschaut, dass Benedikt sie von sich stoßen will. So schwer es Benedikt auch fällt, er drängt seine Gefühle zurück und geht den nächsten Schritt. Matteos Schulstart ist anders als gedacht. Seine Ex-Freundin braucht seine Hilfe. Ihr Bauchweh entpuppt sich als etwas ganz anderes. Eva startet volle Kanne zurück in ihr Anwaltsleben und erklärt Tobias den Krieg. Doch sie hat ein entscheidendes Detail übersehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard stellt Maximilian ein Ultimatum, innerhalb eines Tages etwas Verwertbares gegen Caroline zu finden. Unter Druck versucht Maximilian, einen Plan zu fassen. Als Chiara klar wird, dass Jana die Choreografie zu ihrem Lauf geklaut hat, muss sie blitzschnell entscheiden, wie sie sich und den Ruf des Zentrums retten kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Moritz der Kuss mit Luis durch Mark und Bein fährt, ist für Luis klar, dass das nicht mehr als ein Partyspaß war. Auch Miriam nimmt es locker. Aber lässt der Kuss Luis wirklich so kalt, wie er es sich selbst einredet? Bei Erik scheint sich etwas Neues aufzutun, als Kian ihm ein Lokal in Neukölln anbietet und bereit wäre, in ihn zu investieren. Toni gefällt das, und ihr positives Bild von Kian verstärkt sich immer mehr.