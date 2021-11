Maja und Florian feiern in "Sturm der Liebe" ihre Traumhochzeit. Bei "Unter uns" will Corinna das gestohlenen Collier im Darknet loswerden. In "Alles was zählt" zieht Lucy eine klare Grenze zwischen Henning und sich.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anke kann ihr Glück mit Florian nicht recht genießen. Ständig quält sie sich mit unnützen Fragen: Warum schenkt er ihr einfach so ein Armband? Wozu die Rosen? Carla warnt: Zu viel Misstrauen kann die Liebe auch zerstören! Katrin ist noch längst nicht über Florian hinweg und versucht deshalb, dem Paar Anke und Florian aus dem Weg zu gehen. Gleichzeitig wird der Wunsch größer, finanziell unabhängig zu sein.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Majas und Florians großer Tag ist gekommen. Nach einer romantischen Trauung an ihrem magischen Baum feiern die beiden frisch Vermählten gemeinsam mit ihren Gästen ein rauschendes Fest am See. Vanessa ist schockiert von Max' Offenbarung. Als dieser ihr noch nicht einmal in Aussicht stellen kann, dass er jemals anders über die Familienplanung denken wird, reist Vanessa vorzeitig in ihr Trainingslager ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco will Nika vor der Wahrheit, dass Luke Popovic umgebracht hat, beschützen. Doch eine Nachricht von der Polizei durchkreuzt Pacos Pläne. Als Corinna klar wird, dass Monika & Co. das Collier loswerden wollen, geht sie pragmatisch ans Werk: Sie bietet das Schmuckstück im Darknet an. Till und Mareike sind von ihrem unverhofften Kuss überrumpelt. Während Mareike es nicht wahrhaben will, gesteht Till sich die gegenseitige Anziehung ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny traut Caroline nicht, als sie von deren Interesse an der Finance Group erfährt. Ausgerechnet vor ihr unterläuft Jenny ein Fehler. Chiara wird von Simone an die Erwartungen erinnert, die als Werbegesicht für "Battle on Ice" auf ihr lasten. Zunehmend steigt ihr der Druck zu Kopf. Lucie ist sauer, dass Richard Henning einen Job im Zentrum gegeben hat. Sie zieht eine Grenze zwischen Henning und sich.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist fasziniert von einem Kunden, der sich ihr am Telefon genau so präsentiert hat, wie sie Leon zuvor ihren Traummann beschrieben hat. Maren und Yvonne ermutigen Nina, ihm eine Chance zu geben. Doch wie sieht Florian Schneider eigentlich aus? Erik gesteht Toni, dass er Nihat eingeweiht hat. Im Wissen, dass sie ihren Job verliert, weil sie Insiderwissen weitergegeben hat, versucht Toni verzweifelt, Nihat aufzuhalten ...