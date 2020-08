"Alles was zählt": Malu (v.) freut sich darauf, jemanden zu überraschen

TV-Soaps: Malu überrascht Finn in "Alles was zählt"

So geht es bei "Unter uns", "Sturm der Liebe" und Co. am Dienstag weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist nach Torbens plötzlichem Tod völlig aus der Bahn geworfen. Aber sie kann ihre Trauer kaum zeigen und zwingt sich sogar zur Arbeit, um nicht den Halt zu verlieren. Das von Anton zur Stärkung verordnete "Melbafit" gibt Freddy vorsichtshalber den Schweinen. Als Schwein Gertrude daraufhin krank wird, zweifelt Pia, ob Gertrudes Appetitlosigkeit nicht doch eher von ihrer Trauer um Torben herrührt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert ist froh, dass er Cornelia als Hausdame für den "Fürstenhof" gewinnen konnte. Motiviert hofft sie, Robert für ein Bio-Zertifikat begeistern zu können, doch dafür hat das Hotel kein Geld. Linda bringt es nicht übers Herz, Steffen die Wahrheit über seinen Vater zu sagen. Dirk schöpft daraus die Hoffnung, dass Linda ihm doch verzeihen könnte, schließlich hat er alles nur aus Liebe getan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob will weiter nach Lotta suchen und beschwört Rufus, die Hoffnung nicht aufzugeben. Während Jakob eine weitere schlechte Nachricht erhält, zweifelt Rufus an seinem Verstand. Till glaubt, dass der Schimmel-Fund im Keller des Hauses eine Sabotage von Eva ist. Ihm kommt eine Idee, wie er sich ihren Plan zu Nutze zu machen kann. Jana und Paco sehen ihrer Hochzeit freudig entgegen, doch dann meldet sich Janas Tumor plötzlich heftiger denn je.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Gerade als Finn aufhört, an ein Wiedersehen mit Malu zu glauben, taucht sie unverhofft in Essen auf und plant eine Überraschung. Als Jenny hört, wie Ingo seine Zeit nach ihrer Therapie plant, überfällt sie große Angst vor der eigenen Zukunft und sie inszeniert einen Rückfall. Chiara will mit Ina zusammen sein, aber es fällt ihr schwer, offen dazu zu stehen. Ina hat Verständnis, bis sie die Sache mit Nathalie erfährt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Paul feiern ihren Hochzeitstag. Beide sind überglücklich, dass die schweren Zeiten vorbei sind. Gerade als Emily denkt, nichts könnte ihr Glück erschüttern, erreicht sie eine schockierende Nachricht. Nachdem Nihat mit seiner Charmeoffensive gescheitert ist, versucht er alles, um so viel Geld wie möglich aufzutreiben. Um das Vereinsheim zu kaufen, muss er den anderen Interessenten überbieten. Dann bekommt er unerwartete Hilfe von Shirin.