TV-Soaps: Marian datet Kim in "Alles was zählt"

Bei "Unter uns" verlassen Ringo und Easy endgültig die WG. Marian datet Kim in "Alles was zählt" und bei "GZSZ" bittet Philip Nazan, die Operation an Pauls Hand zu vollenden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Weil Judith von David eine Abfuhr bekommen hat, behauptet sie aus verletzter Eitelkeit gegenüber Alex, dass David sie belästigt habe. Natürlich lehnt Alex daraufhin David als neuen Barkeeper ab. Der von Gunter angeheuerte Detektiv hat Neuigkeiten über David, die Gunters Misstrauen befeuern. Auch Davids neuer Job im "Stint" scheint nur dazu zu dienen, ihn und seine Finanzverhältnisse auszuspionieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Wunderheiler konnte bei Nero nichts ausrichten, so dass Tim sich schweren Herzens dazu entscheidet, sein geliebtes Pferd einschläfern zu lassen. Als Franzi davon erfährt, eilt sie zu Nero und beschwört das Tier, wieder zu trinken. Wird Franzi ein Wunder vollbringen? Bela und Lucy erkennen geknickt, dass ihr Preisgeld vom Business-Lauf komplett für die Flyer draufgeht. Lucy grämt sich, doch Bela muntert sie wieder auf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt verschweigt Ute, von ihrem Kuss mit Till zu wissen. Stattdessen verfolgt er einen Racheplan, mit dem er nicht nur Utes Liebe auf die Probe stellen will. Der Tag ist gekommen, an dem Sina ihre Haushälfte an Till verkauft. Entschlossen bereitet Luke alles vor, um Köln mit ihrem Geld zu verlassen. Derweil ziehen Ringo und Easy aus der WG aus. Während Tobias versucht, Easys Auszug tapfer hinzunehmen, leidet jemand anderes umso mehr.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Richard von Justus' bisheriger Arbeit beeindruckt ist, ist er misstrauisch, ob das alles nur dazu dient, Georg in die Hände zu spielen. Marian ist glücklich, dass Kim ein Date mit ihm der Eis-Disco vorzieht. Leider wird das Konzert, das sie besuchen wollten, abgesagt. Finn hilft Georg nach dem Angriff von Sven, obwohl Finn ihm immer noch kündigen will. Georg erkennt, dass er zu weit gegangen ist und zieht seine Entscheidung zurück.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Um Pauls Operation zu retten, bittet Philip Nazan, die OP unter Dr. Fowlers Anweisungen zu vollenden. Aus großer Sorge wird Emily ungerecht und bezichtigt die junge Chirurgin, sich nur aus Karrieregründen profiliert zu haben. Maren wühlen die Fotos mehr auf, als sie vor ihrer Familie zugeben will. Um sie nicht weiter zu belasten, lässt sie von allen Fotos Abzüge machen und flüchtet sich damit an einen ungestörten Ort.