14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte versichert Gunter, dass Norbert ihr nichts mehr bedeutet und macht Norbert eine Ansage: Er soll ihre Beziehung nicht zerstören. Der Scheidungstermin bleibt bestehen! Als es endlich so weit ist, fällt der Termin jedoch aus - Norbert hat seinen Ausweis verloren! Zufall? Sandra und Mathias fahren nach ihrem Kuss auf Nicis Party ertappt auseinander als Birgit anruft. Sie gehen sich verunsichert aus dem Weg. Am nächsten Tag haben Sandra und Mathias Klärungsbedarf und treffen sich. Sie stellen erleichtert fest - der Kuss entstand nur aus einem nostalgischen Moment.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Alexandra sich von Markus getrennt hat, wird ihm betroffen klar, dass diese mit Christoph zusammen sein möchte, weshalb er seine geplante Geburtstagsfeier absagt. Als Christoph davon erfährt, wundert er sich und fragt ausgerechnet Markus nach dem Grund der Absage. Markus platzt der Kragen, er lässt Christoph seine geballte Wut spüren. Das Thema des Schokowettbewerbs steht fest und André erhält einen Brief vom Komitee. Aufgeregt beginnt Josie mit der Kreation ihrer Pralinen und André ist froh, dass er nur scheinbar am Wettbewerb teilnimmt. Doch er hat den Brief nicht richtig gelesen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will den letzten Karneval in vollen Zügen genießen, doch sein merkwürdiges Verhalten ruft Sina auf den Plan. Wird Bambi sich ihr anvertrauen? Während Easy an Karneval seinen Beziehungsfrust vergessen will, ist Ringo nicht zum Feiern zumute. Trotzdem landet er im Partygewühl vor Easys Füßen. David hofft, in Monika das Gegengift für seine Verliebtheit in Vivien gefunden zu haben und tatsächlich verstehen Monika und er sich überraschend gut.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Richard wollen Maximilian auf ihre Seite ziehen, um gegen Justus und Simone die Oberhand zu haben. Wird Richard Maximilian überzeugen? Leylas Abneigung gegenüber Anna wächst. Als sich Leyla eine Möglichkeit bietet, Anna erneut zu sabotieren, gerät sie in Versuchung. Finns Zukunftspläne festigen sich. Als Doktor Bach früher als erwartet als Chefarzt zurückkehrt, muss er sich wohl endgültig entscheiden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily John bittet, Kate Mathenachhilfestunden zu geben, rät Laura ihm, Kate in die Kunst der Spickzettel einzuführen. John lehnt das kategorisch ab, bis er mit seinen Mathekenntnissen an seine Grenzen gerät. Tobias ist gerührt, als Katrin sich vor Gerner für ihn einsetzt. Als die beiden allein sind, gelingt es ihnen jedoch nicht, über ihre Gefühle füreinander zu reden. Stattdessen glauben sie, sich gegenseitig Raum geben zu müssen.