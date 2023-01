In "Sturm der Liebe" lernt Max Liesl kennen und ist sofort angetan. Easy plant bei "Unter uns" eine Intrige, um die Versöhnung mit Ringo zu beschleunigen. In "Alles was zählt" kann Jenny nicht glauben, dass Justus sich von ihr trennen will.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra und Mathias kommen sich auf dem Polterabend von Dörte und Gunter beim Tanzen näher. Doch Mathias kann sich nicht auf Sandra einlassen - er hat die Trennung von Birgit noch nicht verarbeitet. Traurig gehen die beiden von der Tanzfläche. Finn ist aus Leipzig zurück und hat sich festgelegt: Er wird sein Referendariat in Leipzig machen. Nici ist enttäuscht, dass er die Entscheidung ohne sie getroffen hat und hat gleichzeitig Angst vor der Fernbeziehung. Die beiden versöhnen sich zwar, geraten aber direkt in den nächsten Streit.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Liesl, die Enkelin eines alten Freundes von Alfons, kommt überraschend zu Besuch. Sie ist mit dem Fahrrad auf der Durchreise und braucht einen Tipp, wo sie ihr Fahrrad reparieren lassen kann. Als sie Max um Hilfe bittet, ist der sofort von ihr angetan. Obwohl Markus sie immer noch erpresst, gibt Alexandra sich Christoph hin. Letzterer hadert mit ihrer Unentschlossenheit und setzt Krüger darauf an, herauszufinden, womit Markus sie erpresst. Als Alexandra das erfährt, kommt es zwar zum Streit, sie beschließt aber auch, um ihre Liebe zu kämpfen, und schreibt einen Brief an Markus.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Chris freut sich, als Jennifer in Köln auftaucht, um Straßenhunde zu vermitteln. Die Übergabe eines Hundes verläuft anders als geplant. Easy veranlasst eine Intrige, um die Versöhnung mit Ringo zu beschleunigen. Leider hat er dessen Opferbereitschaft gehörig unterschätzt. David stößt Vivien vor den Kopf, statt zu seinen Gefühlen zu stehen. Als Tobias und sie dennoch für ihn da sind, verschließt David sich für seine verbotene Liebe.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny kann nicht glauben, dass Justus sich von ihr trennen will. Tief verletzt gehen beide auseinander und versuchen allein mit dem Trennungsschmerz fertigzuwerden. Als der Rockerboss Achim Holzer in Essen auftaucht, steigt bei Alexander die Sorge um Romy. Da erhält er eine unverhoffte Nachricht. Ben, Gabriel, Henning und Daniela freuen sich über den Erfolg der ungewöhnlichen Trauerfeier, doch dann droht ihnen unerwartet Ärger.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica ist frustriert, doch ausgerechnet Carlos erinnert sie daran, dass sie nie lange in Abhängigkeit gelebt hat. Sie will sich wieder ins Leben stürzen, doch das ist gar nicht so einfach. Laura vermutet, dass sie später noch eine Geburtstags-Überraschung erwartet. Als Michi sie auf einen Drink einlädt, nimmt sie in dem Glauben an, dass er sie zu ihrer Geburtstagsparty führt, doch Michi hat keine Ahnung.