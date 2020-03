TV-Soaps: Merle lässt sich bei "Rote Rosen" auf einen Flirt ein

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle lässt sich auf einen Flirt mit Peter Mangold ein - was Thomas etwas skeptisch beobachtet. Der Flirt bleibt unschuldig, wenngleich gefährlich. Britta genießt die Zeit mit Luke und kommt ins Träumen. Sie überlegt, mit ihm nach Zürich zu gehen. Als Luke ihr dann aber ein Vorstellungsgespräch an einer Schweizer Klinik vermittelt, fühlt Britta sich bevormundet und ist sauer.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Durch einen Zufall bekommt Lucy mit, wie Nadja ihren Schwangerschaftstest entsorgt. Vor Franzi stellt sie die Vermutung an, dass Nadja erst jetzt schwanger geworden ist. Christoph erzählt Dirk noch einmal von den chaotischen Umständen, als Xenia ihre Söhne in Thailand zur Welt gebracht hat. Daraufhin ertränkt Dirk sein schlechtes Gewissen gegenüber Christoph in Alkohol. Linda gabelt den betrunkenen Dirk auf und bringt ihn ins Bett.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Sarah droht, Nikas Gefängnisvergangenheit herauszufinden, muss Nika in ihrer Not Conor um Hilfe bitten. Auch er darf nicht erfahren, dass sie keine weiße Weste hat. Till lenkt bei seiner Verzweiflungstat im Kampf um Noah gerade noch rechtzeitig ein. Eva kennt kein Mitleid. Saskia macht zufällig einen Fund, den sie als gutes Omen für ihre Liebe zu Jakob betrachtet. Sie ahnt nicht, dass sie einen Diebstahl begeht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um die Steinkamps bei Albrecht zu diskreditieren, will Niclas verhindern, dass InkaKraft! zum Hauptsponsor des BDE wird. Es gelingt ihm, Verbündete für sein Vorhaben zu finden. Ingo lehnt es ab, Jennys Physiotherapeut zu werden. Vanessa akzeptiert sein Nein nicht und überschreitet in ihrer Verzweiflung eine Grenze. Moritz hat einen erotischen Traum von Lucie. Ein unverhofftes Treffen bringt ihn kurz darauf in Erklärungsnot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin zeigt ihr wahres Gesicht. Für Brenda ist das die Bestätigung, dass sie richtig gehandelt hat. Katrin erträgt die Niederlage kaum und flüchtet sich in den Alkohol. Dabei verprellt sie auch noch ihren letzten Verbündeten. Emily versucht, für Paul da zu sein, und verbietet ihm, auch nur einen Finger zu rühren. Paul fügt sich und genießt es sogar ein bisschen. Emily ist stolz auf ihn, doch dann wird der Handwerker in Paul geweckt.