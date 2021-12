"Rote Rosen": Amelie (r.) wird von Merle ausgebremst, als sie Heikos Affäre öffentlich machen will.

Merle zeigt Amelie in "Rote Rosen" ihre Grenzen auf. In "Sturm der Liebe" bangen Vanessa und Max um Gerrys Leben und bei "Alles was zählt" feiern Malu und Finn ihr erstes Weihnachten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mia stürzt sich engagiert in ihr Krankenhaus-Praktikum. Zu mitfühlend - wie Leo und Sara besorgt feststellen. Denn Mia leidet mit dem Schicksal von Jolina, deren Oma im Sterben liegt. Merle erkennt verärgert, dass Heiko weiterhin Angriffspunkte in Amelies Privatleben sucht. Amelie fürchtet eine öffentliche Blamage, doch dann erwischt sie Heiko beim Fremdgehen und will ihn mit einem Beweisfoto erpressen. Aber Merle stoppt sie: Ihr Wahlkampf bleibt sauber!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gerrys Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Während Max und Vanessa um sein Leben bangen, kommen sich die beiden wieder näher. Am nächsten Tag können die beiden aufatmen, denn Michael gibt Entwarnung. Lia sieht keinen Weg, der sie und Robert zusammenführen könnte. In ihrem Kummer trinkt sie einsam im Café "Liebling" etwas zu viel Sekt. Erik stößt zufällig dazu und bringt sie fürsorglich nach Hause zu den Sonnbichlers. Dort muss Lia feststellen, dass sie Erik ganz sympathisch findet ...

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute ist verzweifelt, denn Majas größter Wunsch zu Weihnachten scheint unerfüllbar. Doch Conor und Till finden einen Weg und machen nicht nur Maja glücklich. Julius' Überraschungsbesuch lässt Easy und Ringo ihren Streit vergessen. Das ist jedoch nicht von Dauer, denn Easy beschließt, Ringos bösen Machenschaften gegen Benedikt ein Ende zu bereiten. Nika ermutigt Paco, Weihnachten mit Leni zu verbringen - und erlebt eine Überraschung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Malu und Finn ihr erstes Weihnachten genießen, nutzt Caroline ihre Gastfreundschaft aus, um Jennys und Maximilians Projekt auszuspähen. Yannick nimmt seiner Schwester Lucie zuliebe Hennings Angebot an, Weihnachten im Loft zu feiern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl gerade Laura und Moritz spüren, dass ihre Mutter nicht so tapfer ist, wie sie tut, akzeptieren sie nach anfänglichem Zögern Yvonnes Wunsch. Dabei ahnen sie nicht, wie schlecht es ihrer Mutter wirklich geht. Weihnachten im Kiez steht an. Und damit auch Tonis Geigenspiel, für das sie fleißig geübt hat. Doch im letzten Moment verlässt sie der Mut. Also "vergisst" sie ihre Geige. Ausgerechnet Erik hilft Toni, ihre Geige wiederzuholen.