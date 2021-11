Michael muss in "Sturm der Liebe" seine Praxis schließen. In "Unter uns" feiern Nika und Paco heimlich Karneval und in "Alles was zählt" richtet Kim einen emotionalen Appell an Daniela.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Johanna will ihren Erotik-Roman multimedial herausbringen und lässt einige Passagen von Tina und Michi einsprechen, für ein Demo-Band an ihren Verleger. Thomas ist das megapeinlich. Simon bittet Gunter selbstbewusst um eine Vollzeitstelle im Hotelmanagement. Doch Simon schlägt sich im "Carlas" so gut, dass ihn Carla zum Chef-Barkeeper befördern will. Simon ist hin- und hergerissen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem die Klinikleitung die Ärztekammer eingeschaltet hat, muss Michael bedrückt seine Praxis schließen. Bis zum Abschluss der Untersuchungen darf er nicht mehr als Arzt praktizieren. Als Constanze ihm daraufhin juristische Hilfe anbietet, schöpft Rosalie Hoffnung, dass das Michael neue Zuversicht bringt. Gerry erfährt, dass ein neuer Pächter für den Beautysalon im "Fürstenhof" gesucht wird. Mit Eriks Hilfe kommt er auf die Idee, den Salon selbst zu pachten und ihn von Shirin führen zu lassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika feiert heimlich mit Paco Karneval. Kichernd werden die beiden beinahe zum öffentlichen Ärgernis. Und dann steht sogar die Polizei vor ihrer Tür. Vivien lässt es keine Ruhe, dass Tobias ein Geheimnis vor ihr hat. Als Eva das mitbekommt, hilft sie ihr, das Geheimnis zu lüften. Sina versteckt das wiedergefundene Collier vor Bambi. Ehe sie sich versieht, geht das Collier an Corinnas Hals erneut auf Wanderschaft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian muss mit Justus zusammenarbeiten, was er nur äußerst ungern tut. Doch die Sache könnte sich bald ändern, denn es fällt ihm eine Information in die Hände, die er gegen Justus verwenden könnte. Derweil hat Kim große Angst um Daniela. Mit einem emotionalen Appell versucht sie, Daniela davon zu überzeugen, den Kampf gegen ihre Krankheit aufzunehmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl sich der Zustand ihrer Augen verschlechtert hat, gibt Yvonne sich tapfer und schwärmt Gerner von den USA vor. Gerner dagegen weiß, dass er ihr die Wahrheit über sein Urteil nicht mehr länger vorenthalten kann. Während Maren und Katrin den peinlichen Moment mit Humor nehmen, ist es Tobias unangenehm, dass Maren ihn und Katrin auf diese Weise überrascht hat. Zu allem Überfluss tappt Maren bei Tobias auch schon ins nächste Fettnäpfchen.