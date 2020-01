TV-Soaps: Michael schwört in "Sturm der Liebe" Rache

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla will ihr Restaurant verkaufen und Gregor fällt es sehr schwer, Carlas neuen Eigensinn mitzutragen. Aber in einer Nacht voller Sternschnuppen wird Gregor klar: Er wird für Carla da sein - egal, was kommt. Nach Hennings spontanem Aushilfe-Auftritt in Astrids Laden ergibt sich mit Pia, Carla, Ben, Claudia, Merle und Gunter eine große Runde. Aber danach ist Henning mit Astrid allein, und sie schlafen zum ersten Mal miteinander.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Romys rätselhafter Tod lässt Michael immer noch nicht los. Als Page Peter ihm dann auch noch von einem verschwundenen "Teufelshuf" am "Fürstenhof" erzählt, erhärtet sich sein Verdacht. Linda macht sich große Sorgen, als Dirk und Christoph wie vom Erdboden verschluckt sind. Plötzlich erinnert sie sich an die leerstehende Villa, die Dirk ihr kürzlich gezeigt hat, da er in Erwägung zieht, sie zu erwerben und zu renovieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco mitbekommt, dass Jana Leni nicht egal ist, sieht er sich zu einer drastischen Maßnahme gezwungen. Conor sucht händeringend nach einem genialen Einfall für eine Kampagne. Das Geburtstagsgeschenk seiner Freunde bringt ihn schließlich auf eine Idee, mit der er auch Till beeindruckt. Als Nika und Luke nach Nikas Geständnis glauben, dass Rufus nicht länger mit ihnen zusammenwohnen will, überrascht Rufus die beiden mit einer zweiten Chance.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Familie ist schockiert, als Jenny ins künstliche Koma gelegt werden muss. Besonders Simone macht sich schwere Vorwürfe. Um ihren Vater stolz zu machen, will Chiara unbedingt in den Steinkamp-Kader aufgenommen werden. Als Niclas nicht an sie glaubt, stößt sie ihn verletzt von sich. Marie fürchtet, dass Deniz seine Aufgaben als Trainer vernachlässigt, wenn er tatsächlich ins "A40" einsteigt, doch eigentlich ist das nicht ihr wirkliches Problem.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander stellen sich bei der Kitaleitung als erfolgreicher Fotograf und Art-Director vor, um bei dem Interview zu punkten. Sie haben den Kitaplatz schon so gut wie sicher, als Marens innerer Revoluzzer mit ihr durchgeht. Um Sunny in ihrem Tief beizustehen, ermutigt Emily sie, sich bei Vlederbag mehr einzubringen. Als sie Gerner um Rat bittet, ermutigt der Sunny jedoch, ihr Studium wiederaufzunehmen! Wie wird sich Sunny entscheiden?