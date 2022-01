Bei "Unter uns" gerät Monika in Bedrängnis, als sie der Diamantengang helfen will. Isabelle und Yannick planen in "Alles was zählt" ein heimliches Date und bei "GZSZ" befürchtet John, dass Laura im Gefängnis landen wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franzi wirft David vor, mit ihrer Schwester Mia zu flirten. David beteuert, dass das nicht so ist. Dennoch merkt auch David, dass Mia in ihn verknallt ist. Er versucht, an seinen Flirt mit Franzi anzuknüpfen. Doch sie lässt ihn zappeln. Tina ist ein bisschen besorgt, weil Louis weinerlich ist. Doch instinktiv spürt sie, dass er nicht Schlimmes hat. Durch Katrin kommt Tina darauf, dass Louis zahnt. Die junge Mutter nutzt ihr Wissen und brüstet sich amüsiert vor dem überraschten und beeindruckten Ben damit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Monika entdeckt, dass Jakob der Diamantengang eine Falle stellt. Bei dem Versuch, ihre Freunde zu warnen, gerät sie selbst in Bedrängnis. Tobias hat einen adeligen und stinkreichen Mandanten an Land gezogen, der auch Vivien kennenlernen möchte. Vivien gerät unter Druck, weil sie unbedingt beeindrucken will. Till liest Mareike jeden Wunsch von den Augen ab. Doch dann bekommt er über Chris den Verdacht, dass sie ihn ausnutzt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Maximilian machen sich gegenseitig Vorwürfe, während das Zentrum unter den Auswirkungen von Carolines Anschuldigungen zusammenzubrechen droht. Isabelle und Yannick wollen sich heimlich verabreden, als Kim dazwischen grätscht. Dann kommt es aber doch noch zu einem ungewöhnlichen Date. Henning will beweisen, dass Lucie sich auf ihn verlassen kann. Doch als es Malu schlecht geht, lässt er alles stehen und liegen, um ihr zu helfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily erinnert Paul an die Abmachung, Kate nach Silvester einzuweihen. Paul möchte zuvor noch einen unbeschwerten Tag mit Kate verbringen. Emily stimmt zu, doch dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. John erkennt fassungslos, dass Laura in ihrem Plan ein deutliches Stück weiter ist. Er provoziert sie, dass sie im Gefängnis landen wird, und lässt sich hinreißen, ihr ihr Scheitern vor Augen zu führen. Tatsächlich bekommt Laura Schwierigkeiten.