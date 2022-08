In "Sturm der Liebe" stellt Michael Frau Fröbel zur Rede. Monika ist in "Unter uns" von Theo enttäuscht und in "GZSZ" stellt Johanna Katrin und Gerner eine Falle.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte ist genervt: Simon drängt sie, sich geschäftlich auf Amelie einzulassen. Amelie sieht derweil ihr Hotelprojekt scheitern. Als ihr klar wird, wie verliebt Charlotte in Philip ist, kommt ihr eine skrupellose Idee: Ihr Bruder soll Charlotte verführen, um an ihr Geld zu kommen! Malte unterbreitet Anette einen Darlehensvertrag, der keine Risiken für sie birgt. Anette nimmt das Geld an und bekommt so den nötigen Kredit von der Bank. Als die NOZ über sie berichtet, landet Malte unwissentlich mit auf einem Foto.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Carolin von der Polizei gefasst wurde, macht sich Michael Sorgen, ob Carolin die Zeit im Gefängnis übersteht. Als er später auf Frau Fröbel trifft, stellt er sie zur Rede und kann ihre dreisten Lügen nicht glauben. Michael hofft mit Constanzes Hilfe, Zeugen zu finden, um die Wahrheit über Frau Fröbel aufzudecken. Als sich Erik vor Yvonne wundert, dass Gerry kaum noch zu Hause ist, lässt ihn Yvonnes Reaktion ahnen, dass sie etwas damit zu tun hat. Im Gespräch mit Gerry bestätigt sich Eriks Verdacht und er erfährt, dass Yvonne mehr Zweisamkeit mit ihm in der Wohnung eingefordert hat - für ihre Unterschrift auf Max' Wählerliste für den Gemeinderat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach einer erfolgreichen Rettungsaktion will Ringo den Abend vor Julius' Abreise mit seiner Familie genießen. Eine Begegnung mit Cecilia durchkreuzt seine Pläne. Britta glaubt, dass Robert mit seinem Geburtstagsgeschenk an sie völlig daneben gegriffen hat, doch hat er mehr Geschmack, als Britta denkt. Monika ist verletzt, weil Theo ein vermeintlich doppeltes Spiel treibt. Da bricht Cecilia eine Lanze für Theo.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Maximilian sind enttäuscht, dass sie Van de Meer nicht zu weiteren Investitionen überreden konnten. Nach ihrer gemeinsamen Nacht hinterlässt Oskar Leyla einen Brief. Nathalies kurzer Anflug von Genugtuung schwindet schnell.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul, Gina und Kate kehren vom Kurztrip zu Ginas Eltern zurück. Kate ist ganz begeistert und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Emily freut sich ehrlich - ihr "Patchworkfamilienkonstrukt" scheint langsam zu funktionieren. Johanna will mit einem Trick herausfinden, ob ihre Eltern hinter dem deutlich höheren Kaufangebot stecken. Und tatsächlich tappen Katrin und Gerner in Johannas kleine Falle. Also dreht sie den Spieß kurzerhand um.