TV-Soaps: Moritz rettet in "Alles was zählt" die Silvesterparty

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor ist betroffen von Carlas Offenbarung der Krebsdiagnose. Als er aber hört, dass sie es schon länger weiß, reagiert er reserviert. Carla lädt ihn zum Essen ein, aber er stößt sie von sich mit dem Vorwurf, sie benutze ihre Krankheit, um sich ihm anzunähern. Dafür sei er sich zu schade. Carla ist geschockt. Tina und Astrid finden in ihrem Liebeskummer zusammen. Als die Situation zwischen Tina und Torben eskaliert, ist Tina froh, dass Merle ihr Erikas Zimmer anbietet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bela verfasst in Tims Auftrag ein Liebesgedicht für Franzi. Doch Franzi stellt entschieden klar, dass Tim sie endlich in Ruhe lassen soll. Getroffen von der Abfuhr, wirft er das Gedicht weg. Kurze Zeit später hat Franzi das Liebesgedicht aus dem Müll gefischt und ist sichtlich berührt. Henrys Wunsch, kirchlich zu heiraten, stürzt Jessica in eine Krise. Sie hat Angst, vor der Kirche als Sünderin dazustehen, da sie ihr Kind verkaufen wollte und sich noch weitere Fehltritte geleistet hat. Hilfesuchend wendet sie sich an Alfons und Hildegard.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina macht sich leise Hoffnungen, dass auch Bambi um die Ehe kämpfen will. Sie ahnt nicht, dass ihr Mann von seinem Schmerz eingeholt wird. Britta mischt sich aufdringlich in Roberts Silvesterpläne ein. Robert erkennt, dass Britta ihm einen Gefallen getan hat. Die Freunde bereiten eine krachende Silvester-Party vor, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass auch die Gästeliste eine explosive Mischung bereithält.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Richard erleichtert glaubt, Marie nach Jennys Entschuldigung im Boot zu wissen, kann Jenny mit dieser Niederlage nicht zurechtkommen. Vanessa verhandelt hart mit Christoph über ihren Vertrag als Oberärztin, was jedoch ihren Silvesterabend nur noch mehr befeuert. Als Bens Star-DJ abspringt, droht seine Silvesterparty zu scheitern, doch die Kumpels stehen füreinander ein und retten die Feier.

19:40 Uhr, RTL: GZSZ - Unsere schönsten Momente 2019

Der Countdown läuft, nur noch wenige Stunden bis zum Jahreswechsel. Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geht ein "Knaller"-Jahr zu Ende. Es wurde gelacht, geweint, geliebt. Bewegende Momente, schräge Vögel, überraschende Wendungen. Alte Lieblinge kehrten zurück, neue Gesichter mischten die GZSZ-Familie auf...