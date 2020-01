TV-Soaps: Natascha sorgt sich in "Sturm der Liebe" um ihren Vater

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Torben erfährt, dass Carla und Gregor nicht nur Freunde sind, sondern auch Sex haben, erwacht in ihm spontan die Eifersucht. Carla ist fassungslos: Macht er sich etwa wieder Hoffnungen? Astrid ist gerührt von Hennings Liebeserklärung. Eine Beziehung mit ihm kommt für sie allerdings nicht infrage. Sie ist nach Alex noch nicht offen für etwas Neues. Henning will aber nicht so leicht aufgeben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Franzi erkennt, dass Tim nichts mit dem Jobangebot zu tun hatte, und spricht nochmal bei Robert vor. Dieser gibt Franzi eine zweite Chance, sich zu beweisen, doch alles scheint sich gegen sie zu verschworen zu haben. Wird Franzi den Posten dennoch bekommen? Natascha will nicht wahrhaben, wie schlecht es um ihren Vater steht. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, der sie erkennen lässt, dass Walter vielleicht mehr Hilfe benötigt als zuerst angenommen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Robert beharrlich an seinem schlimmen Verdacht gegen Luke festhält, platzt Till der Kragen. Es kommt zum Streit. Als Ute endlich das Motiv für Benedikts Betrug begreift, stellt sie ihn zur Rede. Doch mit Benedikts emotionalem Geständnis hat sie nicht gerechnet. Ohne den wirklichen Trennungsgrund zu kennen, will Leni Saskia und Jakob wieder miteinander versöhnen. Doch ihr Plan geht nach hinten los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny fühlt sich von der gesamten Familie gedemütigt. Durch Zufall erhält sie eine Gelegenheit, sich dafür zu rächen. Lucie bewirbt sich bei den Steinkamps für die Ausbildung zur Bürokauffrau, während Ina bei Marian vorspricht. Nur eine Schwester bekommt den Job. Deniz und Ben geraten in Streit, weil Deniz ihn wieder hängen lässt. Als Ben fast seine Schicht verschläft, macht Deniz seinen Fehler wieder gut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina weist jeden Zweifel an der Heirat von sich und entlässt Maren aufgebracht als Trauzeugin. Mit Yvonne an ihrer Seite will Nina sich nur noch auf Robert konzentrieren. Als Paul vorschlägt, im Januar anzugrillen, ist Emily froh, dass sie eine Ausrede hat. Doch dann bekommt sie mit, dass Paul grillen wollte, um John auf andere Gedanken zu bringen. Emily springt über ihren Schatten, und Paul ist berührt, bis Emily zum falschen Teller greift.