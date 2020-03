TV-Soaps: Natascha verlässt Michael in "Sturm der Liebe"

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle reagiert auf Gunters lange Abwesenheit zunehmend mit Galgenhumor. Der kleine Flirt mit Peter Mangold hilft dabei, den Ärger über Gunter beiseite zu schieben. Cem bereut, dass er Amelie mit der Absage des Termins zum Schwangerschaftsabbruch so massiv bevormundet hat. So bleibt es unsicher, ob Amelie ihm jemals verzeihen kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael fühlt sich von Natascha bloßgestellt und streitet vor Fabien verärgert alles ab. Er habe es satt, sich von einer drittklassigen Sängerin vorschreiben zu lassen, wie er zu leben habe. Natascha solle sich endlich aus seinem Leben heraushalten. Schwer getroffen packt Natascha ihre Koffer. Christoph macht Tim klar, wie viel es ihm bedeuten würde, wenn er in das Familienunternehmen einsteigt. Tim ist überwältigt von der ehrlichen und emotionalen Bitte seines Vaters. Wird er das Angebot annehmen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva ist obenauf! Der Mandant in Moskau will sie nicht nur für drei, sondern für sechs Monate. Da Eva Noah dennoch mitnehmen will, sieht Till nur einen Ausweg. Ringo und die Freunde verweigern Angelina die Herausgabe von Coco. Dann erkennt Vivien, dass ihre Schwester es ernst meint. Rufus versucht sich an einem historischen Roman. Um sich besser in seine weibliche Heldin hineinversetzen zu können, greift er zu einem ungewöhnlichen Mitteln.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas kann es nicht verwinden, dass Chiara bei seinen Erzfeinden eingezogen ist. Als er sie zurückholen will, keimt in ihm die Hoffnung auf einen Gegenschlag auf. Lucies Idee einer Kiss Cam beschert dem "A40" einen Party-Kracher und bringt auch Moritz und sie einander unverhofft näher. Marian muss erkennen, dass er außer Lena auch Alexander gegen sich aufgebracht hat. Verzweifelt verliert er mehr und mehr den Halt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und Alexander sind fassungslos, als sie erfahren, dass die Lehmann-Bank der neue Eigentümer ihrer Wohnung ist. Sie hoffen, dass sie bei Rosa auf Verständnis für ihre Situation stoßen. Als eine Münze entscheiden soll, wer von ihnen das Klo putzt, verliert John erneut. Genervt macht er sich an die Arbeit. Als Shirin ihm einen Trick zeigen will, wie er es besser machen kann, platzt John wieder einmal der Kragen.