In "Rote Rosen" knistert es zwischen Nici und Finn. Sinas Heiratsantrag geht bei "Unter uns" nach hinten los. In "GZSZ" kann sich Tobias bei der Lösung eines Problems gegen Katrin durchsetzen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Zwischen Nici und Finn knistert es gewaltig. Doch als ein Kuss in der Luft liegt, flüchtet Nici überfordert. Finn bleibt hartnäckig und überredet sie zu einem Kinoabend. Als sie von Simon hört, dass Finn als Weiberheld gilt, ist Nici schockiert. Dörte ist genervt, dass Sandra die Wohnung nach der Party nicht aufgeräumt hat. Dann kommt es auch noch zu einem Missverständnis zwischen ihr und Bernd. Der versucht, mit einem Blumenstrauß alles ins Lot zu bringen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik setzt alles daran, dass Josie in Bichlheim bleibt, und will ihr Rosalies Anteile am Café Liebling kaufen. Da Erik jedoch weder von Christoph noch von der Bank einen Vorschuss für die Finanzierung bekommt, sieht er sich gezwungen, sein Waldstück und das seines Bruders Florian zu verpachten. Nachdem es zwischen Gerry und Shirin fast zu einem Kuss gekommen ist, entflieht Gerry überfordert der Situation und lenkt sich mit Arbeit am Gestüt ab. Als Merle auf Gerry trifft, gesteht er ihr den nahen Moment mit Shirin.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sinas Heiratsantrag geht nach hinten los, da Bambi ihn nicht versteht. Als ihm dämmert, dass Sina ihn heiraten will, gerät die jedoch in große Gefahr. Als Paco von Tills folgenschwerer Entscheidung erfährt, setzt er alle Hebel in Bewegung, um ihn umzustimmen und stößt ihn damit vor den Kopf. Benedikt will nicht auf sich sitzen lassen, dass Ute ihn für Corinnas Pension übertölpelt hat. Ute aber ist ihm einen Schritt voraus.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus sucht fieberhaft nach Mitteln, das Sorgerecht zu bekommen, aber Maximilian scheint einen Trumpf gegen ihn in der Hand zu haben, der Malu helfen kann. Lucies Vorschlag, dass Leyla ihren Namen durch eine Adoption ändern könnte, findet Simones Wohlwollen - bis sie erfährt, wer das tun soll. Deniz und Imani sorgen mit Bens Hilfe für "Erinnerungsfotos" ihrer Beziehung und finden einen Weg, wie ihre Eheschließung funktionieren kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kaum ist Katrin zurück, müssen Tobias und sie eng zusammenarbeiten. Bei der Lösung eines Problems kann Tobias sich gegen Katrin durchsetzen. Doch er findet heraus, dass sie ihn nur gewähren lässt, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Gerner und Yvonne treffen sich zu einem Picknick-Date und tun weiterhin so, als lernten sie sich neu kennen. Sie haben Spaß an der Scharade. Doch Gerner verbirgt, dass er nebenbei heimlich einen Plan verfolgt.