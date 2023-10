In "Sturm der Liebe" streitet Nicole weiterhin ab, Gefühle für Michael zu haben. Dominic hofft in "Unter uns" auf ein nahes Happy End mit Eva und bei "Alles was zählt" schwört Justus Rache für die Aktion mit den gefälschten Videos.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon verliert vorübergehend seine Stimme und Dilay übernimmt einen geschäftlichen Termin für ihn. Allerdings hat sie dem Geschäftspartner eine Herrenkollektion versprochen, die Simon erst in einigen Jahren plant! Wie kann sie sich aus diesem Versprechen herauswinden? Silke und Tina knüpfen an ihre Freundschaft an. Als Tina Ben mit Konzertkarten überraschen möchte, aber keine Tickets bekommt, gelingt es Silke durch einen glücklichen Zufall, zwei Karten zu besorgen. Tina freut sich so sehr, dass sie Silke im Überschwang küsst.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole beruft sich auf den Alkohol und entschuldigt sich, als sie mit Michael über den Flirt spricht. Er nimmt die Situation mit einem Lächeln hin, aber Nicole spürt insgeheim seine Enttäuschung. Gegenüber Hildegard leugnet sie weiterhin, Gefühle für ihn zu haben. Um sich und auch ihr zu beweisen, dass zwischen ihnen nichts mehr als Freundschaft ist, lädt sie Michael spontan zu einer gemeinsamen Aktivität ein - rein freundschaftlich! Doch das erweist sich als Fehler.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Dominic hofft auf ein baldiges Happy End mit Eva, aber er hat nicht damit gerechnet, dass ein wichtiger Mitspieler die Seiten wechselt und im entscheidenden Moment eingreift. Die sportlichen Herausforderungen helfen Easy und Ringo nicht dabei zu übersehen, wie sehr sie Julius vermissen. Easy findet eine willkommene Ablenkung. Paula und Cecilia sind zwar glücklich, aber ihr erstes Mal verlief anders als erwartet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus herausfindet, wer hinter der Erpressung mit den gefälschten Videos steckt, schwört er Rache. Imani und Deniz versuchen, das verlorengegangene Vertrauen in ihrer Beziehung mit Mirays Hilfe wiederherzustellen. Isabelle zeigt unerwartetes Mitgefühl, als sie erfährt, dass Leyla wegen Yannick Liebeskummer hat, was Chiara nicht entgeht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist frustriert, dass Carlos ihre Falle durchschaut hat. Währenddessen treffen Katrin und Laura eine alte Bekannte, die auch Carlos' Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jessica bedauert, dass Lilly zwischen den Stühlen sitzt. Doch Lilly winkt ab und sagt, dass sie schon irgendwie damit klarkommen wird, mit Tuner und Jessica befreundet zu sein.