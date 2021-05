Carla bietet Ellen bei "Rote Rosen" erneut den Posten der Sous-Chefin an. In "Unter uns" gerät Nika vor Cecilia in eine peinliche Lage. Später muss Nina in "GZSZ" einen stressigen Pressetermin meistern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ellen kann nach Olivers Abgang endlich nach vorne blicken. Als Carla ihr erneut den Posten der Sous-Chefin anbietet, sagt sie erfreut zu. Doch dann macht sie einen kostspieligen Fehler, den David entdeckt, aber der erweist sich als verständnisvoller Freund. Merle hofft, dass Gunters Verhandlung vor Gericht auch sie wieder in ein besseres Licht rückt. Sie glaubt, dass sie die von Thomas empfohlene Landesförderung für den Öko-Umbau der Gärtnerei bekommen wird. Doch der Prozess geht verloren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja trifft es schwer, dass ihr Vater keine Chance mehr sieht und deshalb untertauchen will, bis der Betrug von damals verjährt ist. Selina ahnt nichts von Cornelius' Vorhaben, wundert sich allerdings, als er sie zu einem Ausritt einlädt. Als Ariane erfährt, dass der zweite Arzt die Krebsdiagnose von Dr. Kamml bestätigt, wird sie von Christoph belauscht. Mit Genugtuung beobachtet dieser, wie hart Ariane von der vermeintlichen Gewissheit getroffen wird, nicht mehr lange leben zu können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Luke die Schuld für die gekaufte Zeugin ohne Vorabsprache vor Tobias auf sich nimmt, ahnt Till Böses. Was wird Luke von ihm verlangen? Nika verheimlicht aus Stolz vor Cecilia, dass sie mit deren Lebensstil nicht mithalten kann. Darüber gerät Nika in eine peinliche Lage. Corinna erfährt fassungslos, dass ihr neuer Chef durch den Alleingang von Chris in Lebensgefahr geriet. Wird sie ihren Job gleich wieder verlieren?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle versucht, an die Medikamente zu gelangen, die sie Finn unterschieben will. Das gestaltet sich schwerer als gedacht. Der Bau einer eigenen Kosmetikfabrik wird zu lange dauern. Durch Ben kann Richard das Problem von einem anderen Blickwinkel betrachten. Moritz weiß nicht, was er von Gretas Anschuldigung gegen Deniz halten soll. Ihren Einzug ins Loft nimmt er daher mit gemischten Gefühlen auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina ist wegen eines Pressetermins nervös, sie wird im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Doch sie meistert den Termin mit Bravour, nicht ahnend, dass es dank Leons "Zustand" gleichzeitig zu einer Katastrophe kommt. Während Lilly bereits bereut, so eine Lawine losgetreten zu haben, nutzt Nihat selbst noch mal die Gelegenheit, seinen Vater über das mysteriöse Foto auszufragen.