Bei "Unter uns" sieht sich Nika mit Paco am Beginn einer Beziehung - zu Unrecht. Chiara erkennt in "Alles was zählt", dass Moritz überstürzt verschwunden ist. In "GZSZ" erhält John von Nihat alarmierende Informationen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sascha hat sich bei einem Freund verschanzt und will nicht mit Tatjana reden. Als die Nachricht kommt, dass Saschas Strafe für das versehentlich gelegte Feuer relativ milde ausfällt, schöpft Tatjana Hoffnung, dass er sich beruhigen wird. Carla hält die Paris-Postkarte an ihrem Roller zunächst für einen schlechten Scherz von Amelie. Doch die macht ihr klar, dass der Gedanke völlig absurd ist. Irritiert kommt Carla auf die Idee, dass die Ansichtskarte ein Lebenszeichen von Gregor sein könnte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane ist durch eine kurze nächtliche Begegnung mit Robert einmal mehr bezaubert von ihm. Um sich zu beweisen, dass sie ihre Gefühle trotzdem unter Kontrolle hat, lotst sie Erik in ihr Zimmer und verführt ihn. Christoph und Rosalie halten die Sonnbichlers als ihre Boule-Gegner für keine große Konkurrenz. Doch bei einem Trainingsspiel gelingt es Alfons, Hildegard so weit anzuspornen, dass die beiden gewinnen. Rosalie gibt Christoph daraufhin die Schuld an ihrer Niederlage und geigt ihm leidenschaftlich die Meinung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Chris seine Lernproblemchen mit Corinnas Hilfe in den Griff bekommt, hat Matteo die Schule längst aufgegeben. Till tut sich Monikas Glücksrausch mit Jakob nicht an. Geschickt erobert er seine Wohnung zurück. Nika schwebt auf Wolke sieben und sieht sich mit Paco am Beginn einer Beziehung. Doch leider sieht Paco das offenbar anders.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Prozess gegen Maximilian steht an. Angesichts der jüngsten Ereignisse fällt es Nathalie schwer, optimistisch zu sein. Sie macht sich auf das Schlimmste gefasst. Isabelle zeigt nach außen eine kühle Fassade, innerlich setzen ihr viele Dinge heftig zu. Chiara erkennt überrumpelt, dass Moritz überstürzt verschwunden ist. Doch nicht nur ihr bleibt Moritz eine Erklärung schuldig.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In seiner Wut geht Moritz mit Fabio Flyer verteilen und gerät dabei an einen Idioten, der ihm gerade recht kommt, um Dampf abzulassen. Die Situation eskaliert und es trifft einen Unschuldigen. Nihat ist aus Hamburg zurück, und John erhält ungeplant Informationen, die ihn fassungslos machen. Vergeblich fordert er von Nihat mehr Anhaltspunkte und will dann kurz entschlossen selbst nach Hamburg fahren. Doch er hat die Rechnung ohne Emily gemacht.