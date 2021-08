In "Rote Rosen" ist Tatjana verwirrt durch ihren Beinahe-Kuss mit Andreas. Nika zieht in "Unter uns" reumütig bei Paco aus. Bei "Alles was zählt" kann Finn nicht fassen, dass Malu Justus seit Wochen deckt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana ist verwirrt durch ihren Beinahe-Kuss mit Andreas. Sie weist ihn in die Schranken, was er enttäuscht akzeptiert. Wieder in Lüneburg genießt Tatjana das spontane Treffen mit Monas Familie - bis sie im Hausflur mit ansehen muss, wie sich Carla und Paul sehr vertraut voneinander verabschieden. Tina führt Ben vor Augen, dass er an den Kochboxen unter Mindestlohn-Niveau arbeitet. Und dafür verpasst er die ersten Wochen seines Sohnes? Ben kommt ins Grübeln.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max ist es unangenehm, dass sein Bruder unangekündigt vor der Tür steht. Er will unbedingt verhindern, dass Gerry am Abend zu seiner Geburtstagsparty in die Scheune kommt. Deshalb quartiert er ihn kurzerhand in einer Almhütte ein. Zum Dank für die Rettung aus der Höhle schenkt Maja Florian einen Anhänger mit einer Hubertusfigur, dem Schutzheiligen der Jäger und Förster. Als Hannes davon erfährt, fürchtet er, Florian könnte sich durch das Geschenk wieder Hoffnungen auf Maja machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika zieht reumütig bei Paco aus und sucht Asyl in der Werkstatt. Dort findet sie ausgerechnet Popovic, der unangenehme Fragen hat. Chris ist amüsiert über Theos Vorschlag, eine Bäckerlehre zu machen. Doch dann gefällt ihm die Idee.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Wieder versöhnt, konzentrieren sich Justus und Richard auf ihr Bauprojekt. Als Geld vom Firmenkonto verschwindet, kommt Richard ein böser Verdacht. Finn kann nicht fassen, dass Malu Justus seit Wochen deckt. Nun muss Malu befürchten, mit ihrer Lüge ihre Beziehung gefährdet zu haben. Leyla muss zu ihrem eigenen Stil stehen, um auf dem Eis überzeugen zu können. Marie ist ihr dabei eine sehr große Hilfe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan hofft angestrengt, dass zwischen Felix und Lilly jetzt alles geklärt wurde. Diesen Vorsatz nimmt sich Lilly auch bei Degenhardt vor. Sie klärt ihn offen über den Blutprobentausch auf und glaubt, die Sache sei damit erledigt. Sunny ist endlich zurück. Emily führt sie stolz durch ihren neuen Laden. Dabei fühlt sie vor, wie es um Sunnys Liebesleben bestellt ist. Sunny gibt zu, dass sie sich durchaus jemanden an ihrer Seite wünscht.