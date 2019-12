TV-Soaps: Paco verzweifelt bei "Unter uns" am Weihnachtsessen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Torben kann in seiner Verletzung die Entschuldigung von Ben nicht annehmen. Selbst Carla geht er ungerecht an, die ihm aber einen Schubs gibt, seine Beziehung mit Tina nicht vorschnell aufzugeben. Carla kämpft damit, Gregor aufzuklären, aber der lockere Flirt mit ihrem Ex ist einfach zu schön und lässt sie einen Moment vergessen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Trotz Anlaufschwierigkeiten verloben sich Jessica und Henry und wollen so schnell wie möglich heiraten. Henry macht Jessica klar, dass er seine Mutter bei der Trauung nicht mit dabei haben will. Ob er Marianne wirklich außen vor lässt? Michael kommt von seiner Sucht nicht los und nimmt heimlich weiter Aufputschmittel. Als Natascha begreift, dass er ihr die ganze Zeit nur etwas vorgemacht hat, konfrontiert sie ihn mit dem Ausmaß seiner Sucht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco will der ganzen Familie ein wundervolles Weihnachtsfest bieten. Dank Ute wendet sich jedoch alles zum Guten - scheinbar. Als Vivien ohne Sinas Wissen eine Obdachlose in der Praxis behandelt, kommt es zwischen Sina und Vivien zum Streit. Conor beendet die Beziehung mit Eva endgültig. Eva muss sich entscheiden: Zerfließt sie in Selbstmitleid oder findet sie zu alter Stärke zurück?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard kontern die Auswirkungen von Maries Posting. Sie hoffen, damit für Ruhe gesorgt zu haben, aber dann kehrt Jenny wütend zurück. Finn fällt in seiner privaten Wut auf Vanessa eine falsche Entscheidung im Krankenhaus und muss sich fragen, ob er ein geeigneter Oberarzt ist. Chiara bereitet voller Vorfreude das erste Weihnachtsfest seit Jahren mit Niclas vor - und wird ausgerechnet zum Fest der Liebe von ihm enttäuscht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin macht Nihat klar, dass sie seine Gefühle nicht erwidert, und will sich auf Weihnachten mit Johanna konzentrieren. Auch wenn sie dafür mit Yvonne unter dem Weihnachtsbaum sitzen muss. Die Existenz von Eriks Suppenküche steht auf der Kippe, als das Ordnungsamt Umbauarbeiten verlangt. Während Toni und Leon deutlich zum Ausdruck bringen, was sie von dieser Ungerechtigkeit halten, findet Erik den richtigen Umgangston mit der Staatsdienerin.