Henning verlässt in "Sturm der Liebe" den "Fürstenhof". In "Unter uns" wird Paco nach seinem Geständnis von allen verachtet. John sieht in "GZSZ" eine Chance, das Mauerwerk doch noch zu retten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Malte hat Sorge, dass Petrov ihn finden könnte und wird einem Kunden von Ben gegenüber handgreiflich - er hält ihn für einen Spitzel. Dabei entgeht ihm, dass der wahre Spitzel unbemerkt Fotos schießt. Charlotte weiß nicht wohin mit ihrem Geld - der Verein "Die zweite Chance" ist nichts für sie, Hannes will ihr Geld nicht. Dann rät Amelie ihr, lieber selbst die Kontrolle über ihr Erbe zu behalten und Charlotte beschließt doch ins "Fährmanns" zu investieren - zu ihren Bedingungen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Henning Constanze eröffnet, dass er nicht nur in Ninas Weingut investieren, sondern auch mit ihr dorthin gehen will, ist sie schockiert über diese in ihren Augen überstürzte Entscheidung. Als Constanze jedoch merkt, wie glücklich Henning mit Nina ist, springt sie über ihren Schatten und organisiert eine Abschiedsfeier. Um das Misstrauen der Saalfelds zu zerstreuen, entscheidet sich Alexandra zu einem anderen Vorgehen. Durch Erik, der in Alexandras Schuld steht, erfährt Christoph vermeintlich zufällig, was bei den Schwarzbachs vorgeht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Der Druck auf Cecilia wird immer größer: Wird sie ihr Kind bekommen oder nicht? Schließlich fasst sie einen Entschluss, der alle überrascht. Nach seinem Geständnis wird Paco von allen verachtet. Schmerzlich muss er dabei zusehen, wie sich alle Menschen, die er liebt, von ihm distanzieren. Benedikts Freundschaft zu Carsten, die er nur aus Berechnung eingegangen ist, scheint sich bezahlt zu machen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie versucht, den Schock der Ereignisse wegzudrücken. Als sie ihre Emotionen nicht mehr länger zurückhalten kann und zusammenbricht, ist Maximilian da, um sie aufzufangen. Chiara steht unerwartet Giese gegenüber.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John fällt es schwer, das Mauerwerk bald dichtzumachen, erst recht bei seiner besonderen Crew. Daher kommt er auf die Idee, mit dem Mauerwerk einfach umzuziehen. Schließlich kommt es nicht auf das Gebäude an, sondern auf den Spirit! Lilly leidet unter der Distanz zwischen ihr und Nihat und es plagen sie Albträume. Als sie an ihrem Fahrrad Blumen findet, gibt es eine harmlose Erklärung. Doch sie ahnt nicht, dass sie beobachtet wird.