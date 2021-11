Philip überrumpelt Carla in "Rote Rosen" mit einem Deal. Benedikt glaubt bei "Unter uns", die Schizophrenie seines Großvaters geerbt zu haben. In "Alles was zählt" feiert Chiara einen fulminanten Start von "Battle on Ice".

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla will dem arroganten Philip eins auswischen und schüttelt vor einer Verkostung eine Flasche Champagner, die prompt vor den Teilnehmern explodiert. Er revanchiert sich mit der Behauptung, Carlas Weinfeld-Reben seien von Schwarzfäule befallen. Tina und Ben sind sich einig, dass sie nur eine kleine Hochzeit feiern wollen. Doch Lilly erinnert vehement daran, dass mal eine große bunte Landhochzeit mit allem Drum und Dran geplant war: Pferdekutsche, Blumenkranz und Grillbuffet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael erfährt von der Klinikleitung, dass man von seiner unerlaubten Behandlung von André weiß. Sein Verdacht fällt sofort auf Erik, der als einziger Mitwisser bereits einmal versucht hat, seinen Nutzen aus der Angelegenheit zu ziehen. Um den Kopf freizubekommen, schließt sich Gerry spontan Alfons bei seinem Angelausflug an. Doch auch am See wird Gerry den Gedanken an Max' Fehltritt nicht los.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till freut sich auf sein Date mit Mareike. Doch eine Autopanne ist nur der Anfang der Katastrophen. Benedikt will seine Halluzinationen verdrängen, doch es drängt sich ein böser Verdacht in den Vordergrund. Er befürchtet, die Schizophrenie seines Großvaters geerbt zu haben. Derweil appelliert Cecilia an Steffi, ihrer Schwester zu vergeben, was Chris daran erinnert, wie Corinna ihm einst vergeben hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny kann Maximilian davon überzeugen, für das Tacla-Medizinprodukt ein Gütesiegel zu beantragen. Die Zusammenarbeit hat sie näher an Justus gebracht. Chiara feiert nach Anlaufschwierigkeiten einen fulminanten Start von "Battle on Ice".

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Kate sind überglücklich, dass Paul aus Kanada zurück ist. Während Emily Paul nach der langen Reise Raum gibt, um erst mal anzukommen, beschäftigt Paul etwas. Als Nihat glaubt, dass er den Verdacht des BKA gegen ihn noch verstärkt hat, will Erik ihn ablenken. Dabei bringt er Nihat ungewollt auf eine Idee: Unter dem Vorwand einer Wette will Nihat sein Leben live im Internet streamen, damit die Polizei sieht, dass er harmlos ist.