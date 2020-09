Pia bandelt bei "Rote Rosen" wieder mit Anton an

TV-Soaps Pia bandelt bei "Rote Rosen" wieder mit Anton an

Pia bandelt bei "Rote Rosen" wieder mit Anton an. In "Unter uns" erfährt Tobias von Viviens Engagement für Obdachlose. Später will Tanja Maren mit einem schamanischen Ritual helfen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Pia ist zurück und gibt vor, Anton in der Zeit vergessen zu haben. Doch die erste Begegnung mit ihm macht klar, dass sie nach wie vor Gefühle für ihn hat und der missglückte Kuss zwischen ihnen steht. Astrid und Alex nehmen selbst Bodenproben vom Maiwald-Hof und stellen fest, wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen. Durch Gunter erfahren sie, dass Henning das Bodengutachten vorgeschlagen hat und mit vor Ort war.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Robert Werner erneut wegen der Rallye abblitzen lässt, geht dieser doch auf Christophs Plan ein: Sie wollen die Gemeinde als Veranstalter für die Oldtimerrallye gewinnen und Werner als Schirmherren einsetzen, um so Werbung für den "Fürstenhof" zu machen. Cornelia redet sich ein, dass ihre Gefühle für Robert rein nostalgischer Natur sind. Doch als sie mitbekommt, wie er um Vanessa buhlt, versetzt ihr das einen tiefen Stich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Lotta will auswandern. Während sich Rufus mit seiner Entscheidung dafür oder dagegen schwer tut, ist Britta entschlossen, ihre Familie nicht kampflos ziehen zu lassen. Tobias erfährt von Viviens nicht ganz legalem Engagement für Obdachlose. Das stürzt ihn in ein moralisches Dilemma. Easy und Ringo einigen sich darauf, in Sachen Julius nicht sofort das Handtuch zu werfen. Sie müssen einfach zu dem Jungen durchdringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie erkennt endlich, dass ihre Gefühle für Moritz echt sind. Aus Rücksicht auf Michelles Todestag verschiebt sie jedoch ein klärendes Gespräch, was sich als schwerer Fehler herausstellen wird. Vanessa hat sich inzwischen entschlossen, Yannick als Probanden für die Studie zuzulassen. Allerdings hat sie eine Bedingung: Er soll seine ständigen Flirtversuche einstellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auf der Suche nach einem Weg, um ihrer Mutter zu helfen, will Tanja es mit einem schamanischen Ritual versuchen. Lilly ist hingegen überzeugt davon, dass Maren professionelle Hilfe braucht. Die Schwestern geraten darüber in Streit. Als Sunny Emily gesteht, dass sie tatsächlich von einer neuen Karriere als Fotografin träumt, zieht sich Emily wortkarg zurück. Verletzt glaubt sie, bald schon wieder eine beste Freundin zu verlieren.