Ralf erbt in "Rote Rosen" ein Segelboot und bei "Sturm der Liebe" will Christoph Markus nicht wieder im "Fürstenhof" haben. In "GZSZ" laufen die Kosten für Jonas' Mega-Event aus dem Ruder.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf erhält ein altes Segelboot als Erbe, das er zunächst ablehnen möchte. Als sich herausstellt, dass Stevie in seiner Kindheit Boote mit seinem Großvater restauriert hat, erkennt Anette eine Perspektive für ihn. Sie überzeugt Ralf davon, sein Erbe anzutreten und das Schiff für einen Neuanfang zu nutzen. Kurz vor der Hochzeit landet Hendrik nach seinem Junggesellenabschied im Polizeirevier und der Umschlag mit den erforderlichen Trauungsdokumenten verschwindet plötzlich. Carla vergisst während der Organisation von Brittas Junggesellinnenabschied für einige Stunden ihre eigenen Probleme.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph ist verärgert über Markus' Rückkehr zum "Fürstenhof". Alexandra versucht, ihn zu beruhigen, da sie nach wie vor glaubt, dass Markus sich gebessert hat. Christoph jedoch bleibt skeptisch und befürchtet, dass Markus erneut am "Fürstenhof" Fuß fassen möchte, was er verhindern muss. Plötzlich erhält Markus ein verlockendes Jobangebot in Indonesien. Als Theo von Erik erfährt, dass Nicole sich merkwürdig verhalten hat, ahnt er Schlimmes. Schließlich gesteht er Erik und Lale mit schwerem Gewissen, was er Nicole in den Tee gemischt hat. Beide appellieren an Theo, Nicole unbedingt die Wahrheit zu sagen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo lässt sich dazu überreden, den zugelaufenen Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Anfangs verläuft alles reibungslos, doch dann zeigt Herr Huber seine dunkle Seite. Tobias und Vivien fühlen sich an Halloween besonders miteinander verbunden. Während Vivien neue Hoffnung schöpft, verschweigt Tobias Betty den nahenden Moment. Nadine ist fassungslos, als sie erfährt, dass Henry und Ronja ihr Ronjas Fehlverhalten verheimlichen wollten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um sich einen Vorteil zu verschaffen, spielt Kilian seine Feinde gegeneinander aus, was Isabelle ärgert. Leyla fühlt sich zunehmend von der Kadergruppe ausgeschlossen. Als Ava ihr Beistand leistet, hofft Leyla auf eine Aussöhnung. Henning ist zuversichtlich, dank Bens, Kims und Mirays positiver Einstellung, endlich einen Ausweg aus der Misere zu finden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia verstrickt sich vor ihrem One-Night-Stand in ein peinliches Gespräch und verlässt überstürzt die Wohnung, nur um kurz darauf wieder vor ihm zu stehen, da sie ihren Schlüssel bei ihm vergessen hat. Jonas ist im Organisationsstress für sein großes Event. Die Zeit wird knapp, und die Kosten explodieren. Luis und Moritz machen sich Sorgen, ob Jonas sich übernommen hat. Jonas ist enttäuscht, dass seine Freunde ihm so wenig zutrauen, und er veranschaulicht ihnen seine Vision.