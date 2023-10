Retten Yvonne und Gerner in "GZSZ" ihre Ehe?

In "Sturm der Liebe" macht sich Erik Sorgen um Yvonne, deren Operation bevorsteht. Vivien ist in "Unter uns" glücklich, als ihr Geschäftskonzept aufzugehen scheint. Bei "GZSZ" versuchen Yvonne und Gerner, sich wieder anzunähern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der Artikel über Ralf im "Heideecho" hat Konsequenzen: Ralf wird beurlaubt, und sein Chef Huber erwartet, dass er und Anette öffentlich Abstand voneinander nehmen. Beide sind sich bewusst, dass Malte hinter dem Artikel steckt, können jedoch nichts dagegen unternehmen. Lilly benimmt sich merkwürdig, und Britta fürchtet um ihre Mutter-Tochter-Beziehung. Als Britta wissen möchte, was Lilly vor ihr verheimlicht, platzt es aus Lilly heraus: Hendrik kommt schon heute nach Hause!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Julian ist zutiefst verletzt, nachdem er zufällig gehört hat, dass Eleni eigentlich Schluss machen wollte. Er spricht sie jedoch nicht darauf an und versucht, seinen Schmerz alleine zu bewältigen. Einzige Ausnahme ist Noah, dem er sich anvertraut, obwohl dieser nicht versteht, warum Julian Eleni nicht konfrontiert. Erik ist extrem nervös, als Yvonne in den Operationssaal geschoben wird, um den Tumor zu entfernen. Michael erkennt die Notwendigkeit zu handeln und bittet Alexandra um Hilfe. Alexandra schafft es, Erik mit einem erfundenen Spezialauftrag von seinen Sorgen abzulenken. Rechtzeitig ist er wieder im Krankenhaus, als Yvonne aus der Narkose erwacht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien ist überglücklich, als ihr Geschäftskonzept zu funktionieren scheint. Ausgerechnet ihre neue Geschäftspartnerin zeigt Interesse an Tobias. Während Cecilia mit ihrem Entschluss ringt, auf eine nachhaltigere Ernährung umzusteigen, erhält sie ungewöhnliche Unterstützung von Paula. Nadine setzt ehrgeizig auf die Teilnahme am Darts-Turnier im Team mit Henry. Wird sie ihre Gefühle unter Kontrolle halten können?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Das Bündnis zwischen Justus und Maximilian wird auf die Probe gestellt, als Maximilian Konsequenzen zieht und dabei eine bedeutende Entdeckung macht. Ava hütet ein Geheimnis, das Leyla dazu treibt, eine Grenze zu überschreiten, um mehr darüber zu erfahren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne und Gerner sind plötzlich unsicher im Umgang miteinander, aber sie sind fest entschlossen, an ihrer Ehe zu arbeiten. Dann steht überraschend eine Mitarbeiterin des Jugendamtes vor der Tür. Laura und John würden die Zeit am liebsten anhalten, bis sie herausfinden, was zwischen Emily und Sascha vorgefallen ist.