TV-Soaps: Rufus wird bei "Unter uns" gestalkt

Tanja hat in "Rote Rosen" einen Zusammenbruch. Bei "Unter uns" wird Rufus seine Stalkerin nicht los und in "Alles was zählt" mischt sich Lucie erneut ins "Green Ice"-Projekt ein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tanja, der die Nebenwirkungen der Hormonbehandlung schwer zu schaffen machen, verabschiedet Uli traurig zu seinem Auslandseinsatz. Uli hat ein alarmierendes Gefühl, steigt wieder aus dem Wagen und findet Tanja leblos am Boden liegend. Obwohl Marc Jule klar gemacht hat, dass aus ihnen nichts wird, verbringen die beiden einen netten Tag, der mit einem innigen Kuss endet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bei einem Treffen erinnert Urs Vanessa an vergangene Zeiten. Doch Vanessa stellt entschlossen klar, dass sie nicht bereit ist, sich noch einmal in die illegalen Machenschaften von Urs hineinziehen zu lassen. Aber Urs lässt nicht locker. Bela geht in den Vorbereitungen für den Business-Lauf vollkommen auf und ist fest entschlossen, bis zu dem Event schlank und fit zu sein. Als André mitbekommt, dass Bela sich im Internet Appetitzügler bestellt hat, rät er ihm eindringlich davon ab. Wird Bela auf Andrés Warnung hören?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi lässt Saskia zuliebe ein Date sausen. Die beiden verbringen daraufhin einen unbeschwerten Abend miteinander, was ungeahnte Folgen hat. Rufus weist seinen übergriffigen Fan in die Schranken. Doch die Frau lässt sich nicht so einfach abschütteln. Jana sieht sich mit den ungerechten Vorwürfen ihrer Mutter konfrontiert und leidet darunter. Leni gelingt es, Martina einzufangen - jedoch nur scheinbar.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn traut Justus nicht, obwohl der ihn davor bewahrt, ihren Vater zu schlagen. Aber Justus lässt nicht locker und wäscht Finn den Kopf. Lucie kann sich nicht bremsen, mischt sich weiter in das "Green Ice"-Projekt ein - und ist dabei so motiviert, dass es zu scheitern droht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Maren sich ihrer Scheinwelt hingibt, versucht Lilly zu ihr durchzudringen - ohne Erfolg. Erschöpft bricht aus Lilly die ganze Verzweiflung heraus. Sunny und Emily müssen auf die Schnelle ein Fotoshooting organisieren. Sunny kommt auf die Idee, das Shooting mit Nihat durchzuziehen. Doch Emilys dünnes Nervenkostüm und Nihats Ego geraten schnell aneinander.