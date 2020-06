TV-Soaps: Saskia bangt bei "Unter uns" um Jakob

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Auch Miriams Schwangerschaft kann Thomas nicht endgültig dazu bewegen, sich zu ihr zu bekennen, woraufhin sie droht abzutreiben. Als Thomas sich dennoch weiterhin mit einer Entscheidung quält, fingiert sie einen Abtreibungstermin. Erst als Thomas denkt, sie habe das Kind abgetrieben, macht er ihr ein öffentliches Liebesgeständnis. Daraufhin verkündet Miriam triumphierend, sie sei doch noch schwanger.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Hildegard zapft beim Schützenfest das erste Fass an und löst dadurch einen kleinen Skandal aus, denn eine solche "Amtshandlung" ist eigentlich strikt den Männern vorbehalten. Leonard ärgert sich zwar darüber, dass Friedrich Patrizia als PR-Managerin des "Fürstenhofs" eingestellt hat, kann sich aber nicht dagegen wehren. Patrizia indes täuscht Pauline vor, sich mit ihr versöhnen zu wollen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia ist verzweifelt. Sie befürchtet, dass Jakob nicht mehr zu retten ist. In ihrer Trauer um den Verlust des ungeborenen Kindes fassen Ringo und Easy einen Entschluss. Sie überrumpeln Vivien mit dem Plan, einen weiteren Versuch zu unternehmen. Als Leni ihrem Teeniealter alle Ehre macht, wird Jana wehmütig ihre eigene Vergänglichkeit bewusst. Das lässt sie nun doch nach lebensverlängernden Maßnahmen suchen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Maximilian starten ihren Smaragdschmuggel. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt ihnen ausgerechnet Nadolny auf die Spur. Ben und Deniz hatten das Comeback des "A40" eigentlich schon zu den Akten gelegt, als sie auf der Abschiedsparty auf eine grandiose Idee kommen. Finn wird von seinem Vater erpresst, Dr. Schiffners Alkoholsucht zu vertuschen. Ansonsten würden seine Freunde erfahren, welche Schuld Finn auf sich geladen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner beruhigt Katrin, dass sie alle Spuren in Sachen Norbert verwischt haben. Doch Katrin will sichergehen und spricht eindringlich mit Norbert. Aber das bekommt Felix mit, der sich wundert, was Katrin mit Norbert zu schaffen hat. Toni bereut, bei Robert Grenzen überschritten zu haben und vertraut sich Erik an. Am nächsten Tag sucht Toni Robert erneut auf und entschuldigt sich für ihr Vorpreschen. Robert glaubt inzwischen an Ninas Schuld.