TV-Soaps: Saskia bangt in "Unter uns" um ihre Ehe

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith fürchtet, dass Alex nichts mehr mit ihr zu tun haben will, nachdem sie ihm ihre Rache an Astrid gestanden hat. Alex wird jedoch nachdenklich, nachdem Henning Judiths Aktion imponierend und leidenschaftlich findet. Als Judith ein klärendes Gespräch sucht, landen beide im Bett. Pia will gegen Astrids Willen die Schule schwänzen, um an einer Klima-Demo in Hamburg teilzunehmen. In einem Streitgespräch verbietet Astrid es ihr, wird aber von Henning ausgebremst.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Kurz vor der Trauung gerät Jessica mit Annabelle in einen heftigen Streit, bei dem Annabelle Jessicas Designerbrautkleid ruiniert. Jessica ist am Boden zerstört und sagt kurzerhand die Hochzeit ab. Franzi will alles daransetzen, beruflich wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Von Männern will sie erst einmal nichts mehr wissen. Doch dann gerät sie in eine peinliche Situation, in der ausgerechnet Tim ihr seine Hilfe anbietet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Jakob hinter Saskias Betrug mit Benedikt gekommen ist, muss die verzweifelte Saskia um ihre Ehe bangen. Viviens Mitbewohner sind wenig begeistert, als Vivien der Obdachlosen Unterschlupf gewährt, doch dann will Tobias Sandra doch helfen. Nach einem misslungenen Friseurbesuch bietet Nika Leni ihre Hilfe an. Als Leni sich interessiert nach Nikas Vergangenheit erkundigt, trifft sie einen wunden Punkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie erfährt, dass die Steinkamps eine wegweisende Entscheidung getroffen haben. Nun liegt es an ihr zu entscheiden, ob sie unter den neuen Bedingungen für den Kader aufs Eis möchte. Deniz bricht mit Ben auf, um seine App zu verkaufen. Doch vor Ort stößt er auf unerwartete Umstände.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna ist zurück und möchte bei Gerner und Yvonne sein. Katrin gibt sich Mühe, Johanna nicht zu bedrängen, geht sie dann aber doch besuchen. Als sie dort auf Lilly trifft, wirft Katrin sie hochkant hinaus. Als Toni Erik mit einem Umstyling überrascht und in einem edlen Outfit vor ihm steht, ist Erik verzaubert. Seine Gefühle überkommen ihn, und er erklärt zu Tonis Unbehagen, dass er sie sofort heiraten würde.